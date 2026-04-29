ETV Bharat / state

कर्मचारी संगठनों का आरोप- RGHS में नहीं मिल रहा कैशलेस इलाज, आंदोलन की चेतावनी

कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस (आरजीएचएस) में कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस इलाज नहीं मिलने का मामला विपक्ष की ओर से लगातार उठाया जा रहा है. अब कर्मचारी संगठनों ने भी इस मामले को उठाते हुए आरोप लगाया है कि इस योजना में कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को कैशलेस इलाज नहीं मिल रहा है, जिससे असाध्य रोग से ग्रसित कर्मचारी और पेंशनर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही अगर आरजीएचएस में कैशलेस सुविधा वापस शुरू नहीं की गई तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी. राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि राजस्थान के लगभग 700 निजी अस्पतालों में आरजीएचएस के तहत कैशलेस ओपीडी और दवाएं मिलना बंद हो गई हैं, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई कर्मचारी और उनके परिजन असाध्य रोग से ग्रसित हैं इसके बावजूद भी उन्हें परेशानी हो रही है. गजेंद्र सिंह राठौड़ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)