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कर्मचारी संगठनों का आरोप- RGHS में नहीं मिल रहा कैशलेस इलाज, आंदोलन की चेतावनी

कर्मचारी संगठनों ने कहा- आरजीएचएस में कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा मिलना शुरू नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे.

Protest by Employee Organizations
कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 3:00 PM IST

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जयपुर: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस (आरजीएचएस) में कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस इलाज नहीं मिलने का मामला विपक्ष की ओर से लगातार उठाया जा रहा है. अब कर्मचारी संगठनों ने भी इस मामले को उठाते हुए आरोप लगाया है कि इस योजना में कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को कैशलेस इलाज नहीं मिल रहा है, जिससे असाध्य रोग से ग्रसित कर्मचारी और पेंशनर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही अगर आरजीएचएस में कैशलेस सुविधा वापस शुरू नहीं की गई तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी. राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि राजस्थान के लगभग 700 निजी अस्पतालों में आरजीएचएस के तहत कैशलेस ओपीडी और दवाएं मिलना बंद हो गई हैं, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई कर्मचारी और उनके परिजन असाध्य रोग से ग्रसित हैं इसके बावजूद भी उन्हें परेशानी हो रही है.

गजेंद्र सिंह राठौड़ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि आरजीएचएस में कैशलेस इलाज उपलब्ध है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि कर्मचारी और उनके परिजन अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है. राठौड़ का कहना है कि निजी अस्पताल संचालकों की ओर से कहा जा रहा है कि उन्हें 8-9 महीने से सरकार ने दवाइयां और इलाज का भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते अब वह आगे कैशलेस इलाज नहीं करेंगे. मजबूरन आरजीएचएस कार्ड धारकों को नकद भुगतान करके अपना इलाज करना पड़ रहा है.

पढ़ें : RGHS भुगतान में देरी पर दवा कारोबारियों का विरोध, कहा- 10 महीने से नहीं हुआ भुगतान

व्यवस्था नहीं सुधरी तो करेंगे आंदोलन : गजेंद्र सिंह राठौड़ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार इस मामले में तुरंत दखल देकर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं करवाती है तो जल्द ही पूरे प्रदेश में कर्मचारी और पेंशनर्स को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा और पेन डाउन हड़ताल तक की जाएगी इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी.

ये हैं प्रमुख मांगें :

  • निजी अस्पतालों का समस्त बकाया भुगतान 7 दिवस में जारी किया जाए.
  • RGHS पोर्टल की तकनीकी खामियां तुरंत दूर कर सुचारू संचालन सुनिश्चित हो.
  • डॉक्टरों के साथ सम्मानजनक संवाद कर गतिरोध समाप्त किया जाए.
  • जब तक व्यवस्था सामान्य नहीं होती, कर्मचारियों को दवा एवं OPD खर्च की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया सरल की जाए.

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