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ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में बड़ा हादसा, करंट लगने से कर्मचारी की मौत, परिजनों का हंगामा

नैनीताल: भीमताल ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में दर्दनाक हादसा हो गया. जहा करंट लगने से कर्मचारी की मौत हो गई. यूनिवर्सिटी की छत की सफाई के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक कर्मचारी की मौत हो गई. मृतक की पहचान ओखलकांडा निवासी तेज सिंह बोरा के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, तेज सिंह बोरा को सुबह यूनिवर्सिटी की गीली छत पर सफाई कार्य के लिए भेजा गया था. आरोप है कि कर्मचारी को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए बिना ही छत पर काम करने के लिए लगाया गया. इसी दौरान गीली छत पर काम करते समय उनका संपर्क पास से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन से हो गया, जिससे उन्हें जोरदार करंट का झटका लगा. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. गंभीर रूप से झुलसे कर्मचारी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

घटना के बाद कर्मचारी के परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है. उनका आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है.