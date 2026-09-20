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'काल' बन रही CM ग्रिड सड़क! गड्ढे में गिरने से कर्मचारी की मसल्स डैमेज, आक्रोशित व्यापारियों ने प्रदर्शन कर दी बड़ी चेतावनी

संबंधित ठेकेदारों और सीएम ग्रिड के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे व्यापारी

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'काल' बन रही CM ग्रिड सड़क! (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 2:10 PM IST

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कानपुर : शहर के किदवईनगर स्थित मार्बल मार्केट से के-ब्लॉक तक बन रही सीएम ग्रिड सड़क पर खुले पड़े गड्ढे आम लोगों के लिए आफत बनते जा रहे हैं. बीते 8 सितंबर की रात बाइक से घर लौट रहे ट्रांसपोर्ट कर्मचारी अजय नागर इन्हीं गड्ढों में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. डॉक्टर ने उनके घुटने के नीचे दो जगह मसल्स डैमेज होने की बात कही है. घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों के खिलाफ तहरीर देने का फैसला किया है.

'काल' बन रही CM ग्रिड सड़क! (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, सड़क हादसे में घायल कर्मचारी अजय नागर से रविवार को भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल और किदवईनगर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मुलाकात की. उसके बाद जिम्मेदारों को खिलाफ उग्र प्रदर्शन करते हुए संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराने की बात कही है.

भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा ने बताया कि इस हादसे में अजय के घुटने के पास जुड़ी मसल्स और लिगामेंट दो जगह से पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं, जिसके ऑपरेशन में दो लाख रुपये का खर्च आएगा. अजय चार बच्चों और पत्नी का पेट पालने वाले परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य हैं. उनकी इस हालत और महंगे ऑपरेशन को देखते हुए व्यापार मंडल ने हैलट अस्पताल के प्रिंसिपल डॉ. संजय काला से मदद की गुहार लगाई है.

15 अक्टूबर का इंतजार क्यों?

व्यापारियों का आरोप है कि सीएम ग्रिड की सड़क पर यह पहला हादसा नहीं है. इससे पहले भी सुनील मिश्रा समेत कई बाइक सवार इन गड्ढों का शिकार होकर चोटिल हो चुके हैं. सरकार के 15 अक्टूबर तक सड़कें गड्ढा मुक्त करने के अभियान पर सवाल उठाते हुए व्यापारियों ने कहा कि 15 अक्टूबर में अभी वक्त है. अधिकारियों को चाहिए कि वे तुरंत गिट्टी और बजरी डालकर सड़कों को कम से कम चलने लायक बनाएं.

DCP साउथ को दी जाएगी तहरीर

व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे सोमवार को डीसीपी साउथ के पास जाकर सड़क बनाने वाले ठेकेदारों और सीएम ग्रिड के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर देंगे. इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर शहर की बदहाल सड़कों के गड्ढे तुरंत नहीं भरे गए, तो व्यापारी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.


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