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'काल' बन रही CM ग्रिड सड़क! गड्ढे में गिरने से कर्मचारी की मसल्स डैमेज, आक्रोशित व्यापारियों ने प्रदर्शन कर दी बड़ी चेतावनी

कानपुर : शहर के किदवईनगर स्थित मार्बल मार्केट से के-ब्लॉक तक बन रही सीएम ग्रिड सड़क पर खुले पड़े गड्ढे आम लोगों के लिए आफत बनते जा रहे हैं. बीते 8 सितंबर की रात बाइक से घर लौट रहे ट्रांसपोर्ट कर्मचारी अजय नागर इन्हीं गड्ढों में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. डॉक्टर ने उनके घुटने के नीचे दो जगह मसल्स डैमेज होने की बात कही है. घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों के खिलाफ तहरीर देने का फैसला किया है.

'काल' बन रही CM ग्रिड सड़क! (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, सड़क हादसे में घायल कर्मचारी अजय नागर से रविवार को भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल और किदवईनगर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मुलाकात की. उसके बाद जिम्मेदारों को खिलाफ उग्र प्रदर्शन करते हुए संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराने की बात कही है.

भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा ने बताया कि इस हादसे में अजय के घुटने के पास जुड़ी मसल्स और लिगामेंट दो जगह से पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं, जिसके ऑपरेशन में दो लाख रुपये का खर्च आएगा. अजय चार बच्चों और पत्नी का पेट पालने वाले परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य हैं. उनकी इस हालत और महंगे ऑपरेशन को देखते हुए व्यापार मंडल ने हैलट अस्पताल के प्रिंसिपल डॉ. संजय काला से मदद की गुहार लगाई है.