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Watch: फरीदाबाद में टोल प्लाजा कर्मचारी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

गुरुग्राम साइड के सभी सीसीटीवी क्यों बंदः वहीं परिजनों ने घटना के काफी समय तक मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने और टोल पर गुरुग्राम साइड लगे सीसीटीवी के बंद होने पर गंभीर सवाल उठाए हैं. परिजनों का कहना है कि टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस होता तो है अस्पताल ले जाने में इतना समय क्यों लगाया गया. दूसरी ओर एक साथ एक साइड के सभी सीसीटीवी कैसे बंद हो सकते हैं.

फरीदाबाद: गुरुग्राम रोड स्थित बंधवाड़ी टोल प्लाजा पर एक कर्मचारी की अचानक मौत का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कर्मचारी बैरियर के पास अचानक मुंह के बल गिरता दिखाई दे रहा है. जमीन पर गिरने के बाद वह करीब 25 सेकेंड तक तड़पता रहा. इसके बाद वह अचेत हो गया. वीडियो में दिखाई देता है कि कर्मचारी के गिरने के कुछ ही देर बाद एक अन्य कर्मचारी दौड़कर उसके पास पहुंचता है और उसे संभालने की कोशिश करता है. इसके बाद वहां अन्य कर्मचारी भी पहुंच गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

परिवार का आरोप-'वैगनआर ने मारी थी टक्कर': मृतक कर्मचारी की पहचान राजेंद्र के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि राजेंद्र बंधवाड़ी टोल प्लाजा की इमरजेंसी लाइन पर ड्यूटी कर रहा था. इसी दौरान पीछे हट रही एक वैगनआर कार ने उसे टक्कर मार दी. परिजनों ने आरोप लगाया कि टक्कर लगने से गिरने के बाद राजेंद्र का सिर सड़क से जा टकराया. कार चालक ने राजेंद्र के एक सहयोगी को इलाज के लिए 1 हजार रुपए दिए और इसके बाद मौके से फरार हो गया.

10 मिनट बाद अचानक गिर पड़ाः परिजनों का कहना है कि कार की टक्कर के करीब 10 मिनट बाद राजेंद्र अचानक बैरियर के पास मुंह के बल गिर पड़ा. वह काफी देर तक जमीन पर तड़पता रहा. कर्मचारियों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई.

वीडियो सामने आने के बाद मामले ने पकड़ा तूलः घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है. परिवार ने पूरे मामले की जांच कराने और जिम्मेदार कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पुलिस की जांच के बाद ही कर्मचारी की मौत की वास्तविक वजह और कार की टक्कर से उसके संबंध की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. हालांकि इस मामले को लेकर ग्वाल पहाड़ी थाना का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा की मौत की असली वजह क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

क्या बोले थानाध्यक्षः डीएलएफ फेज-1 थाना के एसएचओ मनोज कुमार ने बताया कि "मृतक के परिवार के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच जारी है. पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को परिजनों को सौंप दिया गया है. मामले की जांच जारी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. उसके बाद ही पूरी तरह से मामला साफ हो पाएगा. हालांकि जांच के दौरान टोल प्लाजा पर कार की टक्कर से मौत होने की पुष्टि करने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला है."