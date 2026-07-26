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सिडकुल की ऑटो कंपनी में बड़ा हादसा, काम के दौरान कर्मचारी की दर्दनाक मौत

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के सिडकुल सेक्टर-11 स्थित एक ऑटो कंपनी में शनिवार शाम कार्य के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी के सिर पर अचानक भारी सामान गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. सहकर्मियों ने उसे तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में हादसे के कारणों के साथ-साथ सुरक्षा मानकों के पालन की भी पड़ताल की जा रही है.

औद्योगिक नगरी रुद्रपुर के सिडकुल क्षेत्र में शनिवार शाम एक दर्दनाक औद्योगिक हादसे में ऑटो कंपनी के कर्मचारी की मौत हो गई. हादसे के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारियों में दहशत का माहौल बन गया. गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को तत्काल जिला चिकित्सालय रुद्रपुर ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 35 वर्षीय सुशील कुमार के रूप में हुई है. वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कटरा क्षेत्र का निवासी था और वर्तमान में रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप इलाके में रहकर सिडकुल सेक्टर-11 स्थित एक ऑटो कंपनी में नौकरी कर रहा था. शनिवार शाम वह अपनी नियमित ड्यूटी के दौरान उत्पादन इकाई में कार्य कर रहा था. इसी दौरान अचानक ऊपर रखा या उठाया जा रहा भारी सामान असंतुलित होकर उसके सिर पर गिर गया. चोट इतनी गंभीर थी कि वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा.

हादसे के तुरंत बाद फैक्ट्री में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने काम रोककर घायल सुशील कुमार को संभाला और कंपनी प्रबंधन को सूचना दी. इसके बाद एंबुलेंस और अन्य माध्यम से उसे तत्काल जिला चिकित्सालय रुद्रपुर पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. कर्मचारी की मौत की खबर मिलते ही उसके परिजनों और परिचितों में कोहराम मच गया. घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल था.

घटना की सूचना मिलने के बाद सिडकुल चौकी पुलिस और स्थानीय पुलिस टीम अस्पताल एवं फैक्ट्री परिसर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों से पूछताछ की. साथ ही हादसे के समय मौजूद कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है.