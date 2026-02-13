पीलीभीत में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में मिला कर्मचारी का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे फोन करके ऑफिस बुलाया गया, जिसके बाद मौत की खबर आई
Published : February 13, 2026 at 3:49 PM IST
पीलीभीत: शहर कोतवाली क्षेत्र के देशनगर में शुक्रवार को प्रॉपर्टी डीलर कार्यालय की छत पर एक युवक का शव मिला है. मृतक की शिनाख्त अनिल (पुत्र सीताराम) के रूप में हुई है, जो इसी ऑफिस में कर्मचारी के तौर पर काम करता था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.
कोतवाल सतेंद्र कुमार के मुताबिक देशनगर स्थित प्रॉपर्टी डीलर का यह कार्यालय वेद कश्यप द्वारा संचालित किया जाता है, जिन्होंने कथित तौर पर यूपी पुलिस से वीआरएस (VRS) लेकर इस व्यवसाय की शुरुआत की थी. मृतक अनिल लंबे समय से इनके साथ ही काम कर रहा था. शुक्रवार सुबह स्थानीय लोगों ने ऑफिस की छत से बाहर की तरफ अनिल का शव लटका हुआ देखा, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुँची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
मृतक के छोटे भाई सुनील ने प्रॉपर्टी डीलर वेद कश्यप पर हत्या का आरोप लगाया है. सुनील का दावा है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची-समझी साजिश है. परिजनों का आरोप है कि घटना के वक्त ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे, ताकि सबूत मिटाए जा सके. सुनील ने आरोप लगाया कि अनिल काम छोड़ दिया था, लेकिन शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे उसे फोन करके ऑफिस बुलाया गया, जिसके बाद उसकी मौत की खबर आई.
हत्या के पीछे लड़की से जुड़े विवाद की बात भी सामने आ रही है, हालांकी पुलिस हर पहलू पर नजर रख रही है, चाहे वह कॉल डिटेल्स (CDR) हो या मौके से मिले साक्ष्य. कोतवाल सतेंद्र कुमार ने बताया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. परिजनों के आरोपों को संज्ञान में लेकर पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
