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डाॅक्टर के घर से एक साल से हो रही चोरी का खुलासा; एक कर्मचारी गिरफ्तार, पिता को खरीद कर दी कार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )

झांसी : नवाबाद थाना क्षेत्र में एक नर्सिंग होम के संचालक के लॉकर से काफी समय से हो रही चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने चोरी के आरोप में एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने उसी रुपयों से अपने पिता को कार दिलाई थी.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की मौसी करीब तीन साल से वहां काम कर रहीं थीं और आरोपी एक साल से काम कर रहा था. पुलिस ने आरोपी के पास से 1.10 लाख रुपये बरामद किए हैं.



