डाॅक्टर के घर से एक साल से हो रही चोरी का खुलासा; एक कर्मचारी गिरफ्तार, पिता को खरीद कर दी कार
पुलिस अधीक्षक सिटी प्रीति सिंह ने रविवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 4:47 PM IST
झांसी : नवाबाद थाना क्षेत्र में एक नर्सिंग होम के संचालक के लॉकर से काफी समय से हो रही चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने चोरी के आरोप में एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने उसी रुपयों से अपने पिता को कार दिलाई थी.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी की मौसी करीब तीन साल से वहां काम कर रहीं थीं और आरोपी एक साल से काम कर रहा था. पुलिस ने आरोपी के पास से 1.10 लाख रुपये बरामद किए हैं.
पुलिस अधीक्षक सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि झांसी के डॉ. संजय त्रिपाठी द्वारा शिकायत दी गई थी कि उनके यहां साफ-सफाई का काम करने वाला दीपांशु अरजरिया उनके लॉकर से लंबे समय से पैसे निकाल रहा था.
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को डॉ. संजय त्रिपाठी ने आरोपी को 1 लाख रुपये निकालते हुए देख लिया था. इसके बाद नवाबाद पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया.
उन्होंने बताया कि आरोपी की मौसी पिछले तीन साल से चिकित्सक के आवास पर साफ-सफाई का काम करती थीं. आरोपी 1 साल पहले वहां लगा था. उसने धीरे-धीरे पैसे निकालने शुरू कर दिए.
उन्होंने बताया कि लॉकर की चाबी एक अलमारी में रखी रहती थी. कैंची की मदद से अलमारी खोलकर वह चाबी निकाल लेता था. हमेशा छोटी धनराशि ही निकालता था.
उन्होंने बताया कि लंबे समय में उसने काफी पैसा जुटा लिया. इस चोरी के पैसे से पिता के लिए कार और बाइक खरीदी. ताऊ के लिए ऑटो खरीदा. इसके पास से 10 हजार भी बरामद किए गए हैं.
यह भी पढ़ें : लखनऊ : भड़के ग्रामीण बॉन्डेड डॉक्टर्स ने प्रदर्शन कर उठाई यह मांग