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सीसीटीवी ने दिया कपड़ा दुकान में चोरी करने वाले का पता, पुलिस ने किया अरेस्ट

मुंगेली : लोरमी इलाके में एक कपड़ा दुकान से लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है. दुकान के कर्मचारी ने गल्ले से डेढ़ से दो लाख रुपए चुरा लिए. पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. पुलिस ने आरोपी कपड़ा दुकान कर्मचारी को गिरफ्तार कर उसके पास से 60 हजार रुपए नकद बरामद किए हैं.



ये है पूरा मामला

पूरी घटना लोरमी के चिल्फी थाना क्षेत्र की है. रंगियापारा निवासी प्रार्थी लखन साहू ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी गांव में ही ओम कलेक्शन नाम की कपड़ा दुकान के गल्ले से लगातार पैसे गायब हो रहे थे. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान, पुलिस को संदेह हुआ और दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए,जिसमें पुलिस को असली आरोपी मिल गया.

सीसीटीवी ने दिया कपड़ा दुकान में चोरी करने वाले का पता (Etv Bharat)

कौन है चोर ?

सीसीटीवी फुटेज में दुकान में पिछले चार वर्षों से कार्यरत कर्मचारी दुर्गेश साहू को समय-समय पर गल्ले से पैसे निकालते हुए देखा गया. आरोपी 26 वर्षीय दुर्गेश साहू चिल्फी थाना क्षेत्र के गोल्हापारा का निवासी है, इसे हिरासत में लिया गया.