ETV Bharat / state

सीसीटीवी ने दिया कपड़ा दुकान में चोरी करने वाले का पता, पुलिस ने किया अरेस्ट

मुंगेली के लोरमी में कपड़ा दुकान में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Theft caught on CCTV in lormi
कपड़ा दुकान में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 13, 2026 at 6:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंगेली : लोरमी इलाके में एक कपड़ा दुकान से लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है. दुकान के कर्मचारी ने गल्ले से डेढ़ से दो लाख रुपए चुरा लिए. पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. पुलिस ने आरोपी कपड़ा दुकान कर्मचारी को गिरफ्तार कर उसके पास से 60 हजार रुपए नकद बरामद किए हैं.

ये है पूरा मामला
पूरी घटना लोरमी के चिल्फी थाना क्षेत्र की है. रंगियापारा निवासी प्रार्थी लखन साहू ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी गांव में ही ओम कलेक्शन नाम की कपड़ा दुकान के गल्ले से लगातार पैसे गायब हो रहे थे. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान, पुलिस को संदेह हुआ और दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए,जिसमें पुलिस को असली आरोपी मिल गया.

सीसीटीवी ने दिया कपड़ा दुकान में चोरी करने वाले का पता (Etv Bharat)

कौन है चोर ?

सीसीटीवी फुटेज में दुकान में पिछले चार वर्षों से कार्यरत कर्मचारी दुर्गेश साहू को समय-समय पर गल्ले से पैसे निकालते हुए देखा गया. आरोपी 26 वर्षीय दुर्गेश साहू चिल्फी थाना क्षेत्र के गोल्हापारा का निवासी है, इसे हिरासत में लिया गया.

पुलिस की पूछताछ में हुआ खुलासा
थाना प्रभारी रघुवीर चंद्रा ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में उसने चोरी से इनकार किया,लेकिन बाद में अपना गुनाह कबूल कर लिया.

आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिरासत में लिया गया.पहले तो उसने आनाकानी की लेकिन पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. पुलिस ने चोरी की गई रकम में से 60 हजार रुपए नकद बरामद कर लिए है. वहीं आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है- रघुवीर चंद्रा, थाना प्रभारी

डोरी से बंधी आदिवासियों की आजीविका की डोर, बाजार भाव और कम उत्पादन ने बढ़ाई चिंता, सरकार से मदद की गुहार

सावन माह में पड़ेंगे दो ग्रहण, शुभ योग से पाप श्राप और तापों का होगा निदान

खेल खेल में गई मासूम की जान, बड़े भाई की गलती से ट्रैक्टर के नीचे दबा छोटा भाई

TAGGED:

कपड़ा दुकान में चोरी
STEAL FROM CLOTH STORE
THEFT CAUGHT ON CCTV
सीसीटीवी
EMPLOYEE ARRESTED FOR STEAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.