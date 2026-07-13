सीसीटीवी ने दिया कपड़ा दुकान में चोरी करने वाले का पता, पुलिस ने किया अरेस्ट
मुंगेली के लोरमी में कपड़ा दुकान में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 13, 2026 at 6:58 PM IST
मुंगेली : लोरमी इलाके में एक कपड़ा दुकान से लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है. दुकान के कर्मचारी ने गल्ले से डेढ़ से दो लाख रुपए चुरा लिए. पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. पुलिस ने आरोपी कपड़ा दुकान कर्मचारी को गिरफ्तार कर उसके पास से 60 हजार रुपए नकद बरामद किए हैं.
ये है पूरा मामला
पूरी घटना लोरमी के चिल्फी थाना क्षेत्र की है. रंगियापारा निवासी प्रार्थी लखन साहू ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी गांव में ही ओम कलेक्शन नाम की कपड़ा दुकान के गल्ले से लगातार पैसे गायब हो रहे थे. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान, पुलिस को संदेह हुआ और दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए,जिसमें पुलिस को असली आरोपी मिल गया.
कौन है चोर ?
सीसीटीवी फुटेज में दुकान में पिछले चार वर्षों से कार्यरत कर्मचारी दुर्गेश साहू को समय-समय पर गल्ले से पैसे निकालते हुए देखा गया. आरोपी 26 वर्षीय दुर्गेश साहू चिल्फी थाना क्षेत्र के गोल्हापारा का निवासी है, इसे हिरासत में लिया गया.
पुलिस की पूछताछ में हुआ खुलासा
थाना प्रभारी रघुवीर चंद्रा ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में उसने चोरी से इनकार किया,लेकिन बाद में अपना गुनाह कबूल कर लिया.
आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिरासत में लिया गया.पहले तो उसने आनाकानी की लेकिन पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. पुलिस ने चोरी की गई रकम में से 60 हजार रुपए नकद बरामद कर लिए है. वहीं आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है- रघुवीर चंद्रा, थाना प्रभारी
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