धनबाद में डीएमएफटी की योजनाओं की नियमित जांच, लापरवाही पर अधिकारियों से होगा जवाब-तलब
धनबाद उपायुक्त के निर्देश पर डीडीसी डीएमएफटी कार्यों की गुणवत्ता की अब कड़ाई से जांच करेंगे. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 7:59 PM IST
धनबादः जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (District Mineral Foundation Trust) के तहत जिले में संचालित विकास योजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर उप विकास आयुक्त सन्नी राज की अध्यक्षता में योजनाओं और विभिन्न संस्थानों की समीक्षा की जा रही है. इसके तहत डीएमएफटी-पीएमयू की टीम मौके पर पहुंचकर योजनाओं की प्रगति, उपलब्ध सुविधाओं और कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर रही है.
योजनाओं का निरीक्षण किया जा रहा है
प्रशासन का मुख्य जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और सरकारी संस्थानों में आम नागरिकों को निर्धारित सुविधाएं मिलें. निगरानी अभियान के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायतों, जनवितरण प्रणाली की दुकानों, सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का निरीक्षण किया जा रहा है. इसके अलावा आधारभूत संरचनाओं, राजस्व संबंधी कार्यों और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों की भी पड़ताल की जा रही है.
आवश्यक कदम उठाने की तैयारी
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति, आवश्यक संसाधनों एवं उपकरणों की उपलब्धता, विकास कार्यों की गुणवत्ता, योजनाओं के रख-रखाव और लाभुकों को मिलने वाली सुविधाओं की जांच की जा रही है. जहां कमियां सामने आ रही हैं, वहां संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की तैयारी है.
अनियमितता मिलने पर तय होगी जवाबदेही
उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने स्पष्ट किया कि निरीक्षण के दौरान किसी संस्थान में पदाधिकारी या कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाते हैं अथवा जरूरी सामग्री, उपकरण और निर्धारित सुविधाओं का अभाव मिलता है, तो संबंधित विभाग के जरिए स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. इसी तरह विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कमी, संसाधनों के रख-रखाव में अनियमितता या निर्धारित मानकों की अनदेखी किए जाने पर भी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से जवाब-तलब किया जाएगा.
कमियों की पहचान कर सुधार के निर्देश
डीएमएफटी-पीएमयू टीम की ओर से किए जा रहे निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभागों को कमियों से अवगत कराया जाएगा और आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे. साथ ही, योजनाओं की प्रगति और कार्यों की गुणवत्ता की लगातार समीक्षा की जाएगी.
प्रशासन का उद्देश्य सरकारी धन और संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के साथ विकास योजनाओं के प्रति जवाबदेही तय करना है, ताकि डीएमएफटी के तहत स्वीकृत योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि धरातल पर भी दिखाई दे.
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