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धनबाद में डीएमएफटी की योजनाओं की नियमित जांच, लापरवाही पर अधिकारियों से होगा जवाब-तलब

उप विकास आयुक्त सन्नी राज ( Etv Bharat )

धनबादः जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (District Mineral Foundation Trust) के तहत जिले में संचालित विकास योजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर उप विकास आयुक्त सन्नी राज की अध्यक्षता में योजनाओं और विभिन्न संस्थानों की समीक्षा की जा रही है. इसके तहत डीएमएफटी-पीएमयू की टीम मौके पर पहुंचकर योजनाओं की प्रगति, उपलब्ध सुविधाओं और कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर रही है.

योजनाओं का निरीक्षण किया जा रहा है