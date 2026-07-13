राजस्व वसूली में तेजी लाने पर जोर, धनबाद में लंबित म्यूटेशन और प्रमाण पत्र मामलों के त्वरित निष्पादन के आयुक्त ने दिए निर्देश
धनबाद में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त ने राजस्व वसूली, राजस्व न्यायालय, आंतरिक संसाधन एवं SIR की समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए.
Published : July 13, 2026 at 8:53 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 9:10 PM IST
धनबादः उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली, राजस्व न्यायालय, आंतरिक संसाधन और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) की समीक्षा की. बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित राजस्व लक्ष्य हर हाल में हासिल करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने तथा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
बैठक के दौरान, कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि राज्य के विकास और जन-कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए रेवेन्यू कलेक्शन (राजस्व वसूली) में बढ़ोतरी जरूरी है.
अब तक की उपलब्धि और लक्ष्य की जानकारी दी
समीक्षा में खनन, वाणिज्य कर, परिवहन, उत्पाद, कृषि, निबंधन, मत्स्य, नगर निगम, विद्युत आपूर्ति, ई-रेवेन्यू कोर्ट और डीएमएफटी समेत विभिन्न विभागों की प्रगति का आकलन किया गया. संबंधित अधिकारियों ने वार्षिक लक्ष्य, अब तक की उपलब्धि और शेष लक्ष्य की जानकारी प्रस्तुत की.
आयुक्त ने लंबित दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) मामलों पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी अंचल अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदनों का निपटारा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बिना ठोस कारण म्यूटेशन लंबित रखना न केवल राजस्व हित के विपरीत है, बल्कि राइट टू सर्विस अधिनियम के तहत भी दंडनीय हो सकता है. साथ ही उन्होंने अंचल अधिकारियों को नियमित हलका निरीक्षण कर सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
आवेदनों का समय पर निपटान सुनिश्चित होः आयुक्त
जाति, आय, आवासीय सहित अन्य प्रमाण पत्रों की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कहा कि ये दस्तावेज आम नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनके आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए.
नीलाम पत्र वाद की समीक्षा के दौरान बड़े बकाएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. परिवहन विभाग को नियमित जांच अभियान चलाकर राजस्व लक्ष्य हासिल करने तथा नियम उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने को कहा गया. उत्पाद विभाग को अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज रखने तथा वाणिज्य कर विभाग को कर चोरी रोकने और कर संग्रह बढ़ाने के निर्देश मिले.
खनन विभाग की समीक्षा में आयुक्त ने अवैध खनन और खनिज परिवहन पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी और विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने बिना वैध दस्तावेज खनिज ढुलाई करने वाले वाहनों पर एमएमडीआर अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा.
स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ हैः आयुक्त
डीएमएफटी (District Mineral Foundation Trust) के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने सदर अस्पताल, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, तोपचांची में 12 बेड के डायलिसिस सेंटर सहित विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं की जानकारी दी. इस पर प्रमंडलीय आयुक्त ने धनबाद जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और अंतिम व्यक्ति तक बेहतर चिकित्सा सुविधा पहुंचाने की दिशा में अच्छा कार्य किया गया है.
बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) की भी समीक्षा हुई. आयुक्त ने गणना प्रपत्रों के वितरण के साथ डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा शहरी क्षेत्रों में बेहतर कार्ययोजना बनाकर अभियान संचालित करने के निर्देश दिए.
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