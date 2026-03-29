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अप्रैल माह तक प्रदेश के डेढ़ लाख घरों तक पहुंच जाएगा पीएनजी कनेक्शन, जानिए कहां आ रही अड़चन

उत्तराखंड में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर जनता के बीच अभी भी पैनिक का माहौल बरकरार है. वहीं कालाबाजारी के भी आरोप लग रहे हैं.

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लोगों के घरों तक पीएनजी कनेक्शन पहुंचाने की कसरत तेज (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 29, 2026 at 7:27 AM IST

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Updated : March 29, 2026 at 7:33 AM IST

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देहरादून: ईरान और अमेरिका-इजरायल के युद्ध के बीच चल रहे युद्ध की वजह से शुरुआती दौर में भारत देश में गैस और ईंधन की सप्लाई प्रभावित हुई थी. जिसके चलते भारत सरकार की ओर से कुछ स्टेप उठाए गए थे ताकि जनता को पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर मिल सके. इसके साथ ही भारत सरकार ने देश भर में पीएनजी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक घरों को पीएनजी से जोड़ा जा सके. जिसका असर देश में व्यापक स्तर पर भी देखने को मिल रहा है. इसी क्रम में उत्तराखंड में भी पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से संबंधित कंपनियों के साथ कई दौर की बैठकर भी की जा चुकी है.

दरअसल, उत्तराखंड राज्य में हर घर तक पीएनजी कनेक्शन पहुंचने के लिए पांच कंपनियां काम कर रही हैं. इन कंपनियों में गेल गैस लिमिटेड (GAIL Gas Limited), एचएनजीपीएल (Haridwar Natural Gas Private Limited), आईओएजीपीएल (Indian Oil- Adani Gas Private Limited), एचपीसीएल (Hindustan Petroleum Corporation Limited) और गैसोनेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड शामिल है. वर्तमान समय में पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई किए जाने को लेकर शासन की ओर से इन सभी कंपनियों को परमिशन दिया जा चुका है. ताकि जल्द से जल्द पाइपलाइन गैस कनेक्शन को विस्तार दिया जा सके.

भारत सरकार के निर्देश हैं कि पाइपलाइन गैस को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि भारत देश में ही 30 से 35 फीसदी का उत्पन्न होता है. ऐसे में हर घर में अगर पाइपलाइन गैस कनेक्शन दे दिए जाते हैं तो उसे एलपीजी गैस का लोड कम हो जाएगा. जिसको देखते हुए उत्तराखंड में भी पाइपलाइन गैस को बढ़ावा दिए जाने पर काम तेज हो गया है. वर्तमान समय में प्रदेश में पांच कंपनियां, अलग-अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं. ऐसे में इन सभी कंपनियों को पाइपलाइन बिछाने के लिए और पीएनजी कनेक्शन दिए जाने को लेकर जितने भी परमिशन जारी किए जाने थे, वो वर्तमान समय में दिए जा चुके हैं.
आनंद स्वरूप, सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग

आनंद स्वरूप ने आगे कहा कि अगर एक ही जगह पर तमाम लोगों को पीएनजी कनेक्शन देना है तो उसके लिए पाइपलाइन बिछाने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्लस्टर के आधार पर कनेक्शन दे दिया जाएगा. ऐसे में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों खासकर चारधाम यात्रा को देखते हुए क्लस्टर आधारित पाइपलाइन गैस के कनेक्शन दिए जा सकते हैं. फिलहाल इन पांचों कंपनियों का लक्ष्य है कि अप्रैल महीने तक प्रदेश भर में पीएनजी कनेक्शन धारकों की संख्या को डेढ़ लाख के पार कर दिया जाएगा. साथ ही बताया कि इन कंपनियों के साथ दो दौर की बैठकें भी की जा चुकी हैं और उनकी जो दिक्कतें थी उन दिक्कतों को भी दूर कर दिया गया है.

देहरादून जिले के कुछ हिस्सों के साथ ही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी पाइपलाइन बिछा दी गई थी, लेकिन गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है. जिसके सवाल पर सचिव आनंद स्वरूप ने कहा कि इन कंपनियों के साथ बैठक के दौरान इस पर भी बात हुई थी. कंपनियों ने इस बात को कहा कि कनेक्शन पर्याप्त नहीं हैं, जिसके चलते कुछ जगहों पर पाइपलाइन गैस कनेक्शन को एक्टिव नहीं किया गया है. इसके अलावा तमाम जगहों पर पाइपलाइन बिछा दी गई है, लिहाजा घरों में भी जल्द ही कनेक्शन देना शुरू कर दिया जाएगा.

बताया कि एक समस्या ये भी आ रही थी कि पीएनजी कनेक्शन देने वाली ये सभी कंपनियां यह चाह रही थी कि वो पीएनजी की लाइन बिछाने के दौरान जब सड़कों में गड्ढा करते हैं तो उसको संबंधित विभाग अपने स्तर से भरे. जिस वजह से भी पाइपलाइन पहुंचाने का काम नहीं हो पा रहा था. लिहाजा बैठक के दौरान इन सभी कंपनियों को साफ मना कर दिया गया है कि अगर वह सड़कों पर पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढा करते हैं तो उनको उसके लिए पैसा जमा करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड इतना अमीर नहीं है कि उन खर्चों को वहन कर सके. जिस वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं.

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Last Updated : March 29, 2026 at 7:33 AM IST

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