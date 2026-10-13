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दिल्ली में विकास योजनाओं के लिए PPP मॉडल पर जोर: LG ने कहा- ''हर परियोजना के लिए PPP सही विकल्प नहीं''

उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के विकास और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए रेखा सरकार लगातार विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है. इसी क्रम में मंगलवार को उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा है कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) केवल फाइनेंसिंग का एक वैकल्पिक जरिया नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक उद्देश्यों और निजी क्षेत्र की क्षमताओं को जोड़ने वाला एक मजबूत ढांचा है.

उपराज्यपाल ने कहा कि हर सार्वजनिक सेवा या परियोजना के लिए PPP मॉडल उपयुक्त नहीं होता, इसलिए सही मॉडल का चयन बेहद सोच-समझकर किया जाना चाहिए. द्वारका स्थित गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में "लेवरिजिंग पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप: पॉलिसी, बेंचमार्क्स, पार्टनरशिप फ्रेमवर्क्स एंड आउटकम्स" विषय पर आयोजित कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में उपराज्यपाल ने ये बातें कहीं.