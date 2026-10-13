दिल्ली में विकास योजनाओं के लिए PPP मॉडल पर जोर: LG ने कहा- ''हर परियोजना के लिए PPP सही विकल्प नहीं''
शहरी बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल प्रबंधन, ऊर्जा और डिजिटल गवर्नेंस जैसे दिल्ली के विकास लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं: उपराज्यपाल संधू
Published : October 13, 2026 at 4:03 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के विकास और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए रेखा सरकार लगातार विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है. इसी क्रम में मंगलवार को उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा है कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) केवल फाइनेंसिंग का एक वैकल्पिक जरिया नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक उद्देश्यों और निजी क्षेत्र की क्षमताओं को जोड़ने वाला एक मजबूत ढांचा है.
उपराज्यपाल ने कहा कि हर सार्वजनिक सेवा या परियोजना के लिए PPP मॉडल उपयुक्त नहीं होता, इसलिए सही मॉडल का चयन बेहद सोच-समझकर किया जाना चाहिए. द्वारका स्थित गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में "लेवरिजिंग पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप: पॉलिसी, बेंचमार्क्स, पार्टनरशिप फ्रेमवर्क्स एंड आउटकम्स" विषय पर आयोजित कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में उपराज्यपाल ने ये बातें कहीं.
Addressed the Capacity Building Programme on Leveraging Public-Private Partnerships as well as interacted with students and faculty at GGSIP University, Dwarka. PPPs are not just about financing - they are about aligning public purpose with private capability to deliver better outcomes. Outlined 4 pillars for success: • Right Model: Deploy PPPs where they add real value • Robust Preparation: Ensure due diligence and balanced risk-sharing • Seamless Coordination: Drive convergence and time-bound execution • Accountability: Ensure measurable outcomes and lifecycle transparency A practical PPP Playbook will help officers translate partnerships into efficient, accountable public services for #ViksitDilli2047.— LG Delhi (@LtGovDelhi) October 13, 2026
परियोजना चयन के चार मुख्य सिद्धांत
उपराज्यपाल ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे PPP परियोजनाओं का आकलन केवल विभागीय जिम्मेदारियों के चश्मे से न करें, बल्कि पूरे लाइफसाइकिल और सार्वजनिक परिणामों के आधार पर करें. उन्होंने सफल PPP मॉडल के लिए चार प्रमुख सिद्धांत रेखांकित किए.
- उपयुक्त मॉडल का चयन: कोई सेवा PPP के लिए उपयुक्त है या नहीं, इसका निर्णय सेवा की प्रकृति, सार्वजनिक प्राधिकरण की क्षमता, निजी भागीदारी की संभावना, जोखिमों के वितरण और नागरिकों की अपेक्षाओं के आधार पर होना चाहिए.
- मजबूत परियोजना तैयारी: इसमें फिजिबिलिटी असेसमेंट, वित्तीय व कानूनी जांच, वास्तविक मांग का अनुमान, हितधारकों से परामर्श और प्रदर्शन मानकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना शामिल है.
- संस्थागत समन्वय: विभागों, नियामकों और स्थानीय निकायों के बीच स्पष्ट भूमिकाएं और समयबद्ध निर्णय प्रक्रिया तय होनी आवश्यक है.
- जवाबदेही और पारदर्शिता: खरीद प्रक्रिया से लेकर प्रदर्शन मूल्यांकन तक मापने योग्य संकेतक (KPIs), निगरानी व्यवस्था, प्रोत्साहन, जुर्माना और विवाद समाधान की पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए.
विकसित दिल्ली@2047 की दिशा में कदम
उपराज्यपाल ने रेखांकित किया कि शहरी बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल प्रबंधन, ऊर्जा और डिजिटल गवर्नेंस जैसे दिल्ली के विकास लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं. प्रधानमंत्री मोदी के 'गति शक्ति' विज़न का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि योजना से लेकर विकास और उपयोग तक इस एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है. उन्होंने अधिकारियों से उन परियोजनाओं का भी अध्ययन करने को कहा जो पहले असफल रही हैं, ताकि उनसे सीख लेकर भविष्य की योजनाओं को बेहतर बनाया जा सके.
'PPP प्लेबुक' होगी तैयार
इस कार्यक्रम में GGSIPU 'स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन' के तहत लीड नॉलेज इंस्टीट्यूट के रूप में कार्य कर रहा है. उपराज्यपाल ने सुझाव दिया कि कार्यक्रम का मुख्य परिणाम एक व्यावहारिक और एक्शन-ओरिएंटेड PPP प्लेबुक के रूप में सामने आना चाहिए. यह प्लेबुक अधिकारियों को परियोजनाओं की पहचान, व्यवहार्यता आकलन, अनुबंध संरचना, जोखिम आवंटन और प्रदर्शन निगरानी में मार्गदर्शन करेगी.
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