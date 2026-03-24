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उत्तराखंड में सहकारी समितियों की आय बढ़ाने पर जोर, एक साथ कई योजनाओं पर हो रहा काम, जानिये डिटेल

देहरादून: उत्तराखंड में सहकारिता के जरिए बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से तमाम योजनाओं के जरिए काम की जा रही है. जिससे कृषि, मिलेट्स, रेशम उत्पादन, सब्जी क्रय, बायोफर्टिलाइजर वितरण, साइलेज विक्रय और सामूहिक सहकारी खेती से समितियों की आय में भी लगातार बढ़ रही है. साथ ही किसानों और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूती मिल रही है.

दरअसल, प्रदेश में मिलेट्स मिशन के तहत 214 खरीद केंद्रों के जरिए करीब 53 हज़ार कुंतल मंडुवा की खरीद की गई है. इस खरीद पर सहकारी समितियों को 100 रुपए प्रति कुंतल सेवा शुल्क के आधार पर 53 लाख की आय हुई है. इसी तरह, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के तहत सहकारी समितियों के जरिए साइलेज का वितरण किया जा रहा है. राज्य में कुल 181 केंद्रों (गढ़वाल में 96 और कुमाऊं में 85) के जरिए करीब 20 हज़ार टन साइलेज की बिक्री की गई है.जिससे सहकारी समितियों को करीब 63 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है.

उत्तराखंड सहकारी संघ के जरिए टिहरी और उत्तरकाशी जिले में पांच सहकारी समितियों के जरिए किसानों से सीधे सब्जियों की खरीद की जा रही है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक किसानों से करीब 1.50 करोड़ रुपए मूल्य की सब्जियों की खरीद की जा चुकी है, जिन्हें बाजार में बेहतर मूल्य पर बेचा गया है. इस प्रक्रिया में सहकारी समितियों को लगभग 3 लाख की आय प्राप्त हुई है. आगामी 1 अप्रैल से 22 सहकारी समितियों के जरिए सब्जी खरीद का काम किया जाएगा. जिससे समितियों को 2 फीसदी लाभ प्राप्त होगा.

इसके अलावा, बायोफर्टिलाइजर के क्रय-विक्रय में भी सहकारी समितियां सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रही हैं. जिससे 14 समितियों को करीब 68.38 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है. माधो सिंह भंडारी सामूहिक सहकारी खेती योजना के तहत अनुपयोगी भूमि का इस्तेमाल करते हुए फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. वर्तमान में चमोली और पौड़ी जिले में करीब 500 नाली भूमि पर गुलाब और ग्लेडियोलस के फूलों की खेती सहकारी समितियों के जरिए की जा रही है. अब तक इस पहल से समितियों को करीब 10 लाख की आय प्राप्त हो चुकी है. भविष्य में इसे व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है. इसी क्रम में धान खरीद कार्यक्रम के तहत राज्य की 115 गृह सहकारी समितियों को करीब 63 लाख की आय प्राप्त हुई है.