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उत्तराखंड में सहकारी समितियों की आय बढ़ाने पर जोर, एक साथ कई योजनाओं पर हो रहा काम, जानिये डिटेल

उत्तराखंड में सहकारिता के जरिए किसानों, कीटपालकों और बुनकरों को बाजार से जोड़ने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

UTTARAKHAND COOPERATIVE FEDERATION
उत्तराखंड सहकारी संघ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 24, 2026 at 5:35 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में सहकारिता के जरिए बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से तमाम योजनाओं के जरिए काम की जा रही है. जिससे कृषि, मिलेट्स, रेशम उत्पादन, सब्जी क्रय, बायोफर्टिलाइजर वितरण, साइलेज विक्रय और सामूहिक सहकारी खेती से समितियों की आय में भी लगातार बढ़ रही है. साथ ही किसानों और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूती मिल रही है.

दरअसल, प्रदेश में मिलेट्स मिशन के तहत 214 खरीद केंद्रों के जरिए करीब 53 हज़ार कुंतल मंडुवा की खरीद की गई है. इस खरीद पर सहकारी समितियों को 100 रुपए प्रति कुंतल सेवा शुल्क के आधार पर 53 लाख की आय हुई है. इसी तरह, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के तहत सहकारी समितियों के जरिए साइलेज का वितरण किया जा रहा है. राज्य में कुल 181 केंद्रों (गढ़वाल में 96 और कुमाऊं में 85) के जरिए करीब 20 हज़ार टन साइलेज की बिक्री की गई है.जिससे सहकारी समितियों को करीब 63 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है.

उत्तराखंड सहकारी संघ के जरिए टिहरी और उत्तरकाशी जिले में पांच सहकारी समितियों के जरिए किसानों से सीधे सब्जियों की खरीद की जा रही है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक किसानों से करीब 1.50 करोड़ रुपए मूल्य की सब्जियों की खरीद की जा चुकी है, जिन्हें बाजार में बेहतर मूल्य पर बेचा गया है. इस प्रक्रिया में सहकारी समितियों को लगभग 3 लाख की आय प्राप्त हुई है. आगामी 1 अप्रैल से 22 सहकारी समितियों के जरिए सब्जी खरीद का काम किया जाएगा. जिससे समितियों को 2 फीसदी लाभ प्राप्त होगा.

इसके अलावा, बायोफर्टिलाइजर के क्रय-विक्रय में भी सहकारी समितियां सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रही हैं. जिससे 14 समितियों को करीब 68.38 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है. माधो सिंह भंडारी सामूहिक सहकारी खेती योजना के तहत अनुपयोगी भूमि का इस्तेमाल करते हुए फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. वर्तमान में चमोली और पौड़ी जिले में करीब 500 नाली भूमि पर गुलाब और ग्लेडियोलस के फूलों की खेती सहकारी समितियों के जरिए की जा रही है. अब तक इस पहल से समितियों को करीब 10 लाख की आय प्राप्त हो चुकी है. भविष्य में इसे व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है. इसी क्रम में धान खरीद कार्यक्रम के तहत राज्य की 115 गृह सहकारी समितियों को करीब 63 लाख की आय प्राप्त हुई है.

सहकारिता क्षेत्र में रेशम उत्पादन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. उत्तराखंड को-ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन अपने सदस्य कीटपालन सहकारी समितियों के जरिए कच्चे रेशम कोया का उत्पादन कराता है. जिन कीटपालकों को अपने उत्पाद के विपणन में कठिनाई होती है, उन्हें 100 फीसदी विपणन सुविधा और त्वरित भुगतान उपलब्ध कराया जाता है.

राज्य में करीब 6500 रेशम कीटपालक रेशम उत्पादन से जुड़े हुए हैं. इनमें से करीब 4000 कीटपालकों से फेडरेशन की ओर से 25 हज़ार किलोग्राम कच्चे रेशम कोया की खरीद की जाती है. इस कच्चे रेशम को पूर्ण उत्पादन श्रृंखला में उपयोग करते हुए तमाम तरह के रेशमी उत्पाद तैयार किए जाते हैं. फेडरेशन के जरिए वर्तमान में 150 से अधिक बुनकर परिवारों को रेशम बुनाई के कार्य से जोड़ा गया है. जिससे हर साल करीब 15 हजार से अधिक मानव दिवसों का रोजगार सृजित हो रहा है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड को-ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन की ओर से करीब 6.30 करोड़ रुपए के रेशम उत्पादों का उत्पादन किया गया. 2.53 करोड़ रुपए के रेशम वस्त्रों की बिक्री की गई है.

उत्तराखंड सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक आनंद शुक्ला ने कहा सहकारिता के जरिए किसानों, कीटपालकों और बुनकरों को बाजार से जोड़ने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मिलेट्स, सब्जी क्रय, बायोफर्टिलाइजर, रेशम उत्पादन और सामूहिक खेती जैसी गतिविधियों से सहकारी समितियों की आय में वृद्धि हो रही है. भविष्य में इन गतिविधियों का और अधिक विस्तार किया जाएगा.

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