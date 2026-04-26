उत्तराखंड में जलवायु अनुकूल खेती पर जोर, कम्युनिटी सीड बैंक और क्विनोआ उत्पादन पर फोकस
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली पर जोर, क्विनोआ उत्पादन से किसानों की बढ़ाई जाएगी आय
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 26, 2026 at 5:57 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में खेती और आजीविका को मजबूत करने के लिए सरकार ने नई पहल शुरू की है. ग्रामीण उद्यम त्वरण परियोजना (REAP) योजना के तहत क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती, कम्युनिटी सीड बैंक और क्विनोआ उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा.
उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में कृषि हमेशा से चुनौतियों से घिरी रही हैं. सीमित भूमि, जलवायु परिवर्तन का बढ़ता असर, पलायन और बाजार तक सीमित पहुंच, इन चुनौतियों से निपटने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ग्रामीण उद्यम त्वरण परियोजना (Rural Enterprise Acceleration Project) के तहत कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे बढ़ाया है.
यह परियोजना अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (International Fund for Agricultural Development) के सहयोग से संचालित की जा रही है, जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, आजीविका के अवसर बढ़ाने के साथ जलवायु के अनुकूल कृषि प्रणाली विकसित करना है.
चमोली में कम्युनिटी सीड बैंक की स्थापना: रिप (REAP) के तहत साल 2026-27 के लिए विभिन्न लाइन विभागों के माध्यम से करीब 115.00 करोड़ रुपए तक के बजट प्रावधान के साथ कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. ताकि राज्य के ज्यादातर ब्लॉकों और किसानों तक इनका लाभ पहुंच सके.
इस पूरी पहल में कृषि विभाग की एक प्रमुख परियोजना है, 'कम्युनिटी सीड बैंक' की स्थापना. इस प्रोजेक्ट के तहत चमोली जिले के 6 ब्लॉकों में कुल 6 कम्युनिटी सीड बैंक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है. इन सीड बैंकों की स्थापना के लिए कुल 81.50 लाख रुपS की परियोजना लागत निर्धारित की गई है.
यह परियोजना 2 सालों की अवधि में पूरी की जाएगी और इसके माध्यम से हजारों किसानों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की उम्मीद है. कम्युनिटी सीड बैंक की अवधारणा केवल बीज भंडारण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय कृषि प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
किसानों को मिलेंगे गुणवत्तापूर्ण बीज: इन बैंकों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पारंपरिक और उन्नत दोनों प्रकार के बीज संरक्षित किए जाएंगे. इससे किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध होंगे और वे बाहरी बाजारों पर निर्भर नहीं रहेंगे. इसके साथ ही यह पहल जैव विविधता के संरक्षण और पारंपरिक फसलों के पुनर्जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
REAP के तहत केवल बीज बैंक ही नहीं, बल्कि क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. इसी दिशा में 'Promotion of Climate Resilient Quinoa Cultivation and Community Based Processing for Enhancing Food and Nutritional Security and Livelihood in Marginal Himalayan Regions of Uttarakhand' नामक परियोजना को स्वीकृति दी गई है.
यह परियोजना विशेष रूप से पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों में लागू की जाएगी, जहां पारंपरिक खेती जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित हो रही है. क्विनोआ को इस परियोजना में इसलिए शामिल किया गया है. क्योंकि, यह एक उच्च पोषण वाला अनाज है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स की प्रचुर मात्रा होती है.
सबसे अहम बात ये है कि क्विनोआ कम पानी और कठिन परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, जिससे यह उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल बन जाती है. इस परियोजना के तहत लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र में क्विनोआ की खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है.
इसके साथ ही करीब 1000 किसानों को सीधे इस योजना से जोड़ने की योजना है. किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और आवश्यक इनपुट उपलब्ध कराए जाएंगे. ताकि, वे इस नई फसल को सफलतापूर्वक अपना सकें. लिहाजा, उत्तराखंड के सीमांत हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु अनुकूल क्विनोआ की खेती और समुदाय आधारित प्रसंस्करण को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है.
क्विनोआ उत्पादन पर जोर: इसके अलावा योजना में केवल उत्पादन तक सीमित न रहकर कम्युनिटी बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना पर भी जोर दिया गया है. इससे किसानों को अपने उत्पाद का मूल्यवर्धन करने का अवसर मिलेगा. मिसाल के तौर पर क्विनोआ की सफाई, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग स्थानीय स्तर पर ही की जा सकेगी, जिससे किसानों को बेहतर कीमत मिल सकेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
आंकड़ों पर गौर करें तो REAP योजना के तहत व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है. परियोजना के अंतर्गत विभिन्न ब्लॉकों को कवर करते हुए हजारों किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत 3 लाख से ज्यादा (करीब 3,06,650) लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने का अनुमान है.
इसके अलावा आजीविका समूहों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLFs) के माध्यम से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को जोड़ा जाएगा. परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए PwC (PricewaterhouseCoopers) जैसी प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी फर्म की सेवाएं ली जा रही हैं.
PwC के विशेषज्ञ इस योजना की प्लानिंग, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना अपने निर्धारित लक्ष्यों को समय पर हासिल कर सके. इसके साथ ही योजना में क्लस्टर आधारित विकास मॉडल को अपनाया गया है, जिसमें उत्पादन, प्रोसेसिंग और विपणन को एकीकृत किया जाएगा. इससे किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर बाजार मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी.
अपर सचिव, ग्राम्य विकास एवं परियोजना निदेशक, उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति झरना कमठान ने बताया कि सरकार का ये भी प्रयास है कि मिलेट्स यानी मोटे अनाजों को फिर से मुख्यधारा में लाया जाए. उत्तराखंड में पारंपरिक रूप से उगाए जाने वाले झंगोरा, मंडुवा (रागी), चौलाई जैसे अनाज पोषण से भरपूर होते हैं, लेकिन समय के साथ इनका उत्पादन घटता गया.
अब इन फसलों को प्रोत्साहित करने के साथ क्विनोआ जैसी नई फसलों को जोड़कर एक संतुलित और टिकाऊ कृषि प्रणाली विकसित की जा रही है. पूरे प्रोजेक्ट का मकसद केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं है. बल्कि, पोषण सुरक्षा, आजीविका सुदृढ़ीकरण, जलवायु अनुकूलन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है. यदि इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन होता है, तो आने वाले सालों में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में खेती को एक बार फिर से लाभकारी और आकर्षक बनाया जा सकता है.
"इस तरह की योजनाएं न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगी. बल्कि, पलायन जैसी समस्याओं को भी कम करने में सहायक साबित होंगी. साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और संसाधनों के बेहतर उपयोग से राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा."- झरना कमठान, परियोजना निदेशक, उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति, REAP
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