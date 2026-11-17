कुंभ में नहीं होगी एलपीजी की किल्लत, गैस कंपनियों को अभी से तैयारी के निर्देश
हरिद्वार कुंभ में को लेकर सरकार ने अभी से गैस आपूर्ति की रणनीति बना दी है. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 17, 2026 at 8:56 AM IST
देहरादून: हरिद्वार कुंभ में भंडारों, धर्मशालाओं, होटलों और अस्थायी भोजनालयों में एलपीजी की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने अभी से गैस आपूर्ति की रणनीति बनानी शुरू कर दी है. मुख्य सचिव आनंद वर्धन गैस कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं. इसमें हरिद्वार और आसपास के गैस गोदामों की भंडारण क्षमता, वितरण व्यवस्था और पर्याप्त सिलेंडरों की उपलब्धता बेहतर बनाने पर जोर दिया गया.
हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में गैस गोदामों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने पर जोर दिया जा रहा है. हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. कुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सरकार व्यवस्थाओं को समय रहते दुरुस्त करने में जुटी है. इसी कड़ी में श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों, होटल-धर्मशालाओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है. सरकार का जोर है कि कुंभ के दौरान गैस की आपूर्ति बाधित न हो और मांग बढ़ने की स्थिति में भी सिलेंडरों की कमी न होने पाए.
इस संबंध में मुख्य सचिव आनंद वर्धन गैस कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं. बैठक में कुंभ मेले के दौरान एलपीजी की उपलब्धता और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. अधिकारियों को अभी से ऐसी व्यवस्था तैयार करने को कहा गया है, जिससे कुंभ क्षेत्र में घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के गैस उपभोक्ताओं को जरूरत के मुताबिक सिलेंडर उपलब्ध हो सकें. बैठक में हरिद्वार के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में स्थित एलपीजी गैस गोदामों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई. कुंभ के दौरान सामान्य दिनों की तुलना में गैस की मांग में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है.
ऐसे में केवल हरिद्वार शहर की जरूरतों को ध्यान में रखना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में मौजूद गैस भंडारण और वितरण केंद्रों की क्षमता का भी बेहतर इस्तेमाल करना होगा.गैस कंपनियों को आपूर्ति व्यवस्था, भंडारण और वितरण से जुड़ी तैयारियों को समय रहते पूरा करने पर जोर दिया गया है. इसके साथ ही कुंभ क्षेत्र में गैस की उपलब्धता को लेकर समन्वय बनाए रखने की जरूरत भी रेखांकित की गई.
दरअसल कुंभ के दौरान बड़ी संख्या में अस्थायी दुकानें, भंडारे, होटल, धर्मशालाएं और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं. इन सभी के लिए एलपीजी की मांग बढ़ना स्वाभाविक है. ऐसे में सरकार की कोशिश है कि कुंभ शुरू होने से पहले ही गैस आपूर्ति का ऐसा इंतजाम हो जाए, जिससे आयोजन के दौरान सिलेंडरों की कमी के कारण किसी तरह की परेशानी खड़ी न हो. इस मामले में इंडेन के रीजनल सेल्स हेड स्वर्ण सिंह कहते हैं कि कुंभ के लिए प्लान तैयार किया जा चुका है और किसी भी तरह से एलपीजी गैस की कमी ना हो इस पर विशेष फोकस किया गया है.
भी पढ़ें: