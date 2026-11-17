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कुंभ में नहीं होगी एलपीजी की किल्लत, गैस कंपनियों को अभी से तैयारी के निर्देश

सांकेतिक फोटो ( Photo- getty image )

देहरादून: हरिद्वार कुंभ में भंडारों, धर्मशालाओं, होटलों और अस्थायी भोजनालयों में एलपीजी की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने अभी से गैस आपूर्ति की रणनीति बनानी शुरू कर दी है. मुख्य सचिव आनंद वर्धन गैस कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं. इसमें हरिद्वार और आसपास के गैस गोदामों की भंडारण क्षमता, वितरण व्यवस्था और पर्याप्त सिलेंडरों की उपलब्धता बेहतर बनाने पर जोर दिया गया.

हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में गैस गोदामों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने पर जोर दिया जा रहा है. हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. कुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सरकार व्यवस्थाओं को समय रहते दुरुस्त करने में जुटी है. इसी कड़ी में श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों, होटल-धर्मशालाओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है. सरकार का जोर है कि कुंभ के दौरान गैस की आपूर्ति बाधित न हो और मांग बढ़ने की स्थिति में भी सिलेंडरों की कमी न होने पाए.