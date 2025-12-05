ETV Bharat / state

राजस्थान में सर्दी: शेखावाटी में पांच से नीचे पहुंचा पारा, फतेहपुर @ 1 डिग्री

प्रदेश में कई जगह सुबह हल्का कोहरा छाने लगा है ( ETV Bharat Jaipur )