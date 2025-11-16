बीजापुर उप जेल में भावनात्म मिलन, सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने जेल में अपनों से की मुलाकात
नक्सलवाद को अलविदा कह चुके नक्सलियों ने बीजापुर जेल में सजा काट रहे परिजनों से मुलाकात की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2025 at 3:35 PM IST
बीजापुर: वर्षों से बिछड़े परिवारों के बीच आंसू, अपनापन और उम्मीद की तस्वीर बीजापुर जेल में देखने को मिली. 14 नवंबर को यहां सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने सजा काट रहे अपने परिवार के परिजनों से मुलाकात की. सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने अपने परिवार के उन लोगों से मुलाकात की है जो नक्सल मामलों में जेल में बंद हैं. इस तरह बीजापुर जेल प्रशासन ने टूटे रिश्तों को जोड़ने का काम किया है.
जेल में मिलन के दृश्य ने किया भावुक: पुनर्वासित माओवादी कैडर्स जिसमें संतू वेक्को, मारो वेक्को, रामलाल वेक्का और संतोष कुंजाम सहित कई लोग शामिल थे. उन्होंने जेल में बंद अपने परिजनों से मुलाकात की है. इस अवसर पर वर्षों पुराने रिश्तों की दूरी खत्म हो गई और परिवार की भावनाएं उमड़ पड़ी. जेल में यह दृश्य हर किसी को भावुक कर गया.
परिजनों के बीच दूरियां खत्म हुई: जेल में मुलाकात के दौरान भाई ने भाई को गले लगाया. इस दौरान परिजनों के बीच काफी भावनात्मक दृश्य देखने को मिला. पुनर्वासित युवाओं ने अपने परिजनों को समझाया-“हम बदले तो जिंदगी बदली,तुम भी हथियार छोड़ो, घर चलो, समाज तुम्हें अपनाने को तैयार है. उन्होंने कहा कि जब माओवादी संगठन के बड़े नेता भूपति ने हथियार छोड़ दिए हैं और बाकी साथियों से भी हिंसा छोड़ने की अपील की है, तब अब बाकी लोगों के लिए भी मुख्यधारा लौटने का यही उचित समय है.
कैदियों को नए जीवन की मिली सीख: इस मुलाक़ात ने निरुद्ध कैदियों को भीतर तक झकझोर दिया. वर्षों तक बंद वातावरण में रह रहे युवाओं को पहली बार महसूस हुआ कि जेल के बाहर उनका इंतजार करने वाला परिवार है, एक नया जीवन है, और समाज उन्हें फिर से स्वीकार करने को तैयार है.
इस पहल पर डिप्टी सीएम ने क्या कहा?: इस पहल पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शासन नक्सली विचारधारा से भटके युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए संकल्पित है. डिप्टी सीएम ने कहा कि जेल में निरुद्ध आदिवासी युवाओं को पुनर्वास का विकल्प दिया जा रहा है ताकि वे हिंसा छोड़कर सम्मानजनक जीवन जी सकें.जो कभी बहकावे में आकर हथियार उठा बैठे थे, आज उनके लिए लौटने का रास्ता खुला है और शासन हर कदम पर उनका साथ देने के लिए तैयार है.
बीजापुर जेल परिसर में आयोजित यह कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि संवेदनशील पहल, परिवारिक समर्थन और पुनर्वास के अवसर मिलकर किसी भी भटके हुए जीवन को वापस रोशन रास्ते पर ला सकते हैं यह मुलाक़ात उम्मीद, बदलाव और नए शुरुआत का प्रतीक बनकर सामने आई है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ शासन की नई पहल ने जीता दिल: छत्तीसगढ़ शासन की यह पहल केवल एक भावनात्मक मिलन नहीं, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विश्वास और विकास की राह खोलने की एक सशक्त शुरुआत है. शासन का उद्देश्य कैदियों और पुनर्वासित युवाओं के बीच संवाद स्थापित कर उन्हें पुरानी विचारधारा से बाहर निकालना और सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है.