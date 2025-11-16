ETV Bharat / state

बीजापुर उप जेल में भावनात्म मिलन, सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने जेल में अपनों से की मुलाकात

बीजापुर: वर्षों से बिछड़े परिवारों के बीच आंसू, अपनापन और उम्मीद की तस्वीर बीजापुर जेल में देखने को मिली. 14 नवंबर को यहां सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने सजा काट रहे अपने परिवार के परिजनों से मुलाकात की. सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने अपने परिवार के उन लोगों से मुलाकात की है जो नक्सल मामलों में जेल में बंद हैं. इस तरह बीजापुर जेल प्रशासन ने टूटे रिश्तों को जोड़ने का काम किया है.

जेल में मिलन के दृश्य ने किया भावुक: पुनर्वासित माओवादी कैडर्स जिसमें संतू वेक्को, मारो वेक्को, रामलाल वेक्का और संतोष कुंजाम सहित कई लोग शामिल थे. उन्होंने जेल में बंद अपने परिजनों से मुलाकात की है. इस अवसर पर वर्षों पुराने रिश्तों की दूरी खत्म हो गई और परिवार की भावनाएं उमड़ पड़ी. जेल में यह दृश्य हर किसी को भावुक कर गया.

परिजनों के बीच दूरियां खत्म हुई: जेल में मुलाकात के दौरान भाई ने भाई को गले लगाया. इस दौरान परिजनों के बीच काफी भावनात्मक दृश्य देखने को मिला. पुनर्वासित युवाओं ने अपने परिजनों को समझाया-“हम बदले तो जिंदगी बदली,तुम भी हथियार छोड़ो, घर चलो, समाज तुम्हें अपनाने को तैयार है. उन्होंने कहा कि जब माओवादी संगठन के बड़े नेता भूपति ने हथियार छोड़ दिए हैं और बाकी साथियों से भी हिंसा छोड़ने की अपील की है, तब अब बाकी लोगों के लिए भी मुख्यधारा लौटने का यही उचित समय है.

कैदियों को नए जीवन की मिली सीख: इस मुलाक़ात ने निरुद्ध कैदियों को भीतर तक झकझोर दिया. वर्षों तक बंद वातावरण में रह रहे युवाओं को पहली बार महसूस हुआ कि जेल के बाहर उनका इंतजार करने वाला परिवार है, एक नया जीवन है, और समाज उन्हें फिर से स्वीकार करने को तैयार है.