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हरिद्वार: 51 साल तक की गुरुद्वारे की सेवा, प्रकाश पर्व पर जब हेड ग्रंथी ने किया विदाई का ऐलान तो रो पड़ी संगत

प्रकाश पर्व पर हेड ग्रंथी की भावुक विदाई. ( ETV Bharat )

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में गुरुनानक जयंती का पर्व प्रकाश पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया गया. गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर मंगलवार को हरिद्वार के ललतारौ पुल स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में धार्मिक आयोजन हुआ. सुबह से ही गुरुद्वारे में संगत के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेककर गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद लिया.

इस मौके पर गुरुद्वारे में विशेष दीवान सजाया गया और शबद कीर्तन के साथ गुरुवाणी का पाठ हुआ. अरदास के बाद संगत के लिए लंगर भी आयोजित किया गया. तभी यहां गुरुद्वारे में गुरु शिष्यों की अनोखी मिसाल देखने को मिली. यहां गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में उस समय माहौल भावुक हो गया, जब करीब 51 वर्षों से सेवा कर रहे गुरुद्वारा सिंह सभा समिति के हेड ग्रंथी ज्ञानी प्रहलाद सिंह सैनी ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की.