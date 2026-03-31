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चंडीगढ़ में लेफ्टिनेंट जनरल कटियार को दी गई भावुक विदाई, तीन वर्षों तक संभाली अहम जिम्मेदारी

चंडीगढ़ के चंडीमंदिर में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार को भावभीनी विदाई दी गई.

LT GEN MANOJ KUMAR KATIYAR FAREWELL
लेफ्टिनेंट जनरल कटियार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 31, 2026 at 10:01 AM IST

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चंडीगढ़: चंडीगढ़ के चंडीमंदिर स्थित पश्चिमी कमान मुख्यालय में सोमवार को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को भावभीनी विदाई दी गई. करीब 40 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा देने के बाद जब उन्होंने वर्दी को अलविदा कहा, तो पूरा परिसर भावनाओं से भर गया. वहां मौजूद अधिकारियों, जवानों और कर्मचारियों के चेहरों पर गर्व और भावुकता दोनों साफ झलक रहे थे.

तीन वर्षों तक संभाली अहम जिम्मेदारी: लेफ्टिनेंट जनरल कटियार पिछले तीन वर्षों से पश्चिमी कमान की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों और रणनीतिक निर्णयों में अहम भूमिका निभाई. जब वे विदाई समारोह में मंच पर पहुंचे, तो एक अनुभवी कमांडर का आत्मविश्वास स्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन उनकी आंखों में बीते वर्षों की यादें भी ताजा थीं.

चंडीगढ़ में लेफ्टिनेंट जनरल कटियार को दी गई भावुक विदाई (Etv Bharat)

भाषण में झलकी 40 साल की यात्रा: अपने संबोधन में जैसे ही उन्होंने कहा कि, "भारतीय सेना की 40 साल की सेवा के बाद आज मैं रिटायर हो रहा हूं" माहौल कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह शांत हो गया. उनके शब्दों ने मानो उनकी पूरी सैन्य यात्रा को, जैसे सीमा पर बिताई कठिन रातें, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां और साथियों के साथ साझा किए गए अनगिनत अनुभव के बखान ने माहौल को और भी भावुक बना दिया.

साथियों और देशवासियों का जताया आभार: इस अवसर पर उन्होंने अपने साथी जवानों, अधिकारियों, नागरिक प्रशासन और देशवासियों का दिल से आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि, "सेना में बिताया हर पल उनके जीवन का सबसे गर्वपूर्ण अध्याय रहा है. " उनका यह संदेश वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू गया.

वर्दी उतारने का भावुक क्षण: एक सैनिक के लिए वर्दी उतारना केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन का अत्यंत भावुक मोड़ होता है. चंडीमंदिर में आयोजित इस समारोह ने इस भावना को जीवंत कर दिया, जहां हर व्यक्ति ने इस विशेष पल को गहराई से महसूस किया और एक महान सैन्य अधिकारी को सम्मानपूर्वक विदाई दी.

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