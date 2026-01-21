ETV Bharat / state

PCS अफसर के लिखने के शौक ने सनातन का ग्लोबल स्वरूप रखा सामने, पहली किताब रही बेस्ट सेलर

वरिष्ठ PCS अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सीईओ होने के साथ-साथ एक प्रतिष्ठित लेखक और कवि भी हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
पांचों किताबें को अच्छा रिस्पॉन्स मिला. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 3:59 PM IST

8 Min Read
वाराणसी: कहते हैं इंसान यदि किसी शौक को जुनून में तब्दील कर दे तो उसके लिए वह शौक न सिर्फ अपने जीने का जरिया बनता है, बल्कि समाज को भी कुछ देने के उद्देश्य से वह उस शौक को जुनून के साथ और भी मजबूती से आगे बढ़ता है.

ऐसा ही बचपन का शौक यूपी के एक पीसीएस अधिकारी के लिए ऐसा जुनून बना कि अब वह अपने इस जुनून को समाज को कुछ देने के उद्देश्य से आगे बढ़ा रहे हैं. हम बात कर रहे हैं बनारस में श्री विश्वनाथ मंदिर में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भूमिका निभाने वाले सिविल सर्वेंट विश्व भूषण मिश्रा की.

वरिष्ठ PCS अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा के साथ खास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

सनातन संस्कृति का महत्व उजागर किया: मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पर वह विश्वनाथ मंदिर की पूरी जिम्मेदारियां तो निभा ही रहे हैं साथ ही साथ सनातन संस्कृति के विचारों और पूजन पद्धति के साथ ही लोगों को इसकी महत्ता बताने से भी नहीं चूकते हैं. यही वजह है कि बचपन से उनके अंदर छिपा एक लेखक उनकी नौकरी के दौरान भी उभर कर सामने आया.

किताबों को मिला अच्छा रेस्पांस: विश्व भूषण ने अब तक पांच किताबें का लेखन किया. जिसका प्रकाशन भी हो चुका है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह पांचो किताबें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर बुक फेयर में अच्छे रिस्पॉन्स के साथ लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बनी हुई है.

Photo Credit: ETV Bharat
युवा लेखन सम्मान मिला. (Photo Credit: ETV Bharat)

पहली किताब की 10 हजार कॉपी बिकीं: उनकी पहली किताब ने जहां कम समय में 10000 की बिक्री का आंकड़ा पार किया तो वर्तमान में सनातन संस्कृति को लेकर ग्लोबल सनातन चर्चा का विषय भी बनी हुई है. विषभूषण की इस किताब में सनातन के उन मूलभूत बातों के साथ विश्व भर में पहले सनातनियों और इसकी अमिट छाप के साथ ही तथ्यात्मक लेखनी लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं.

'मैंने अनुभव से सीखा है' कविता संग्रह है: एक प्रशासक होने के साथ-साथ विश्व भूषण एक लेखक भी हैं. जिन्होंने मैंने अनुभव से सीखा है, नामक एक सफल हिंदी कविता संग्रह प्रकाशित किया है. उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवा लेखक सम्मान और उत्तर प्रदेश सरकार के कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है. जिस कविता के लिए उन्हें यह सम्मान मिला वह उन्होंने 2003 से लेकर 2017 के 14 वर्ष लंबे कार्यकाल के दौरान लिखी.

Photo Credit: ETV Bharat
लेखन व्यक्तिगत अनुभवों, आध्यात्मिक चिंतन (सनातन संस्कृति), और सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर आधारित. (Photo Credit: ETV Bharat)

युवा लेखक सम्मान मिलना सुखद अनुभव: विश्व भूषण मिश्रा ने कहा कि पहली रचना को युवा लेखक सम्मान मिलना बेहद सुखद अनुभव है. जब यह पुस्तक छपी नहीं थी, तभी इसका ऑनलाइन संस्करण हिंदी का बेस्ट सेलर बन चुका था. इससे नई ऊर्जा का संचार हुआ है और काव्य धर्म के प्रति रुझान और बढ़ा है. विश्व भूषण मिश्र की जिस कविता को सम्मान के लिए चुना गया. वह उनके अपने जीवन अनुभव से जुड़ी हुई है और इसका रचनाकाल 14 साल लंबा है.

कविता लिखना स्कूल में शुरू किया: अयोध्या फैजाबाद के मूलनिवासी विश्व भूषण मिश्रा सरकारी अधिकारी रहते हुए भी साहित्य से अपने को जोड़े रखा है. उन्होंने बताया की कविता लेखन की शुरुआत तो उनके स्कूल अध्ययन काल से ही शुरू हो गई थी, लेकिन जिस कविता मैंने अनुभव से सीखा है के लिए उन्हें युवा सम्मान दिया गया है, वह उन्होंने 2003 से लेकर 2017 के 14 वर्ष लंबे कार्यकाल के दौरान लिखी है.

Photo Credit: ETV Bharat
2012 बैच के पीसीएस अफसर हैं विश्व भूषण मिश्रा (Photo Credit: ETV Bharat)

कविता में लिखे अपने जीवन के अनुभव: इस कविता में उनके अपने जीवन अनुभव हैं, जो अलग-अलग शहर और भिन्न स्थान पर विभिन्न लोगों के साथ हुए कार्य व्यवहार का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि पहली किताब का अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद उनकी सोच और गंभीर हुई. उन्होंने किसी तरह समय निकालकर अपनी लेखनी को आगे बढ़ाना शुरू रखा, इसके बाद उन्होंने सनातन संवाद कथाएं, मासूम शहर, सनातन कुम्भ सहित ग्लोबल सनातन की रचना की.

पहली किताब बेस्ट सेलर बनी: विश्व भूषण बताते हैं कि उनकी पहली किताब बेस्ट सेलर बनी. उसके बाद अलग-अलग शहरों में ट्रांसफर के दौरान अपने शहर से जुड़ी यादों को मासूम शहर के जरिए उन्होंने लिखा. जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया. उनके उच्च अधिकारियों ने भी उनका पूरा साथ दिया. समय निकालकर लेखनी को बढ़ाना और उसे पब्लिश करवाना एक चैलेंज था, लेकिन यह चैलेंज भी उन्होंने स्वीकार किया और कुछ साहित्यकारों ने उनका पूरा साथ दिया.

Photo Credit: ETV Bharat
विश्व भूषण मिश्रा ने कई प्रशंसित पुस्तकें लिखी हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

सनातन से जुड़ी किताबें लिखनी शुरू कीं: यही वजह है कि उनकी किताब एक प्रकाशक के बाद दूसरे प्रकाशक ने भी उसको पब्लिश किया, जो एक लेखक के लिए बहुत बड़ी बात होती है, यदि उसकी लेखनी किसी नए पब्लिकेशन के द्वारा फिर से पब्लिश की जा रही है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है. इसने उन्हें और जोश दिया जिसके बाद उन्होंने सनातन संस्कृति पर जोर देना शुरू किया. सनातन से जुड़ी किताबें पर लिखनी शुरू की कुंभ पर उन्होंने सनातन संस्कृति की छाप के साथ कुंभ की महत्ता कुंभ कैसे शुरू हुआ.

सनातन संवाद कथाएं भी लिखीं: कुंभ से जुड़ी तमाम कथाओं को एक किताब में संरक्षित करते हुए सनातन कुंभ की शुरुआत की लेखनी पूरी हुई और कुंभ के दौरान यह किताब काफी चर्चा में भी रही. इसके बाद उन्होंने सनातन संवाद कथाओं का लेखन किया यह संवाद हमारे पुराणों में वर्णित ऋषि मुनियों और ईश्वर के अलग-अलग रूप के बीच किस तरह से हुआ और उसका सार्थक अर्थ क्या है, उसको बताने की कोशिश के साथ लोगों के जीवन में इसका महत्व क्या है, यह बताने की कोशिश की गई.

बुक फेयर में पसंद की गयी किताबें: इस किताब को भी सनातन संस्कृति से जुड़े लोगों के साथ ही अलग-अलग बुक फेयर में बहुत पसंद किया गया. इन सब के बाद जो अभी लेटेस्ट किताब आई है. वह ग्लोबल सनातन है. विश्व भूषण का कहना है कि किसी भी संस्कृति में एक अंत और फिर शुरुआत होती है. सनातन का एक अद्भुत स्वरूप है जो सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया के कोने-कोने में भी दिखाई देता है. कहीं भी यदि खोज होती है. खुदाई की जाती है तो सनातन का कोई ना कोई स्वरूप निकलकर सामने जरूर आता है.

ग्लोबल स्तर पर है सनातन: विश्व भूषण मिश्रा ने कहा कि इस किताब के जरिए यही बताने की कोशिश है कि सनातन सिर्फ भारत नहीं बल्कि ग्लोबल स्तर पर है और सनातन का यह रूप सभी के लिए महत्वपूर्ण है. मेरी नवीनतम प्रकाशित पुस्तक ग्लोबल सनातन से यह ग्रन्थ बीते वक्त संग इन समस्त परिघटनाओं के समानांतर सनातन मत के वैश्विक चिन्ह प्रमाण सहित प्रस्तुत करता है.

हर चैप्टर सनातन के लिए महत्वपूर्ण: विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि लुप्त सनातन सभ्यता के भग्नावशेषों को चिन्हित करते हुए संपूर्ण विश्व के सांस्कृतिक पुराविचार को एक रूप रेखांकित कर यह शोध भविष्य की संकल्पना एवं वैश्विक शांति के मार्ग का प्रस्तुतीकरण भी करता है. सनातन मत ही स्वाभाविक मनुष्यता का आश्रयदाता है. इस किताब में साथ अलग-अलग चैप्टर है जिसमें हर चैप्टर सनातन के लिए महत्वपूर्ण है और सनातन के विस्तार और ग्लोबल सनातन के स्वरूप को बताता है. जिसमें सनातन का शास्त्रोक्त अर्थ सुयश की प्रस्तर शीला पर चिन्ह गहरे हैं.

सनातन के ग्लोबल रूप का सबूत दिया गया: विश्व भूषण मिश्रा ने कहा कि हमारे, जिसमे सनातन सनातन के ग्लोबल रूप को सबूत के साथ प्रस्तुत किया गया है. इसके बाद आधुनिक विज्ञान एवं सनातन विचार जिसमें विज्ञान और सनातन का मेल और विज्ञान में सनातन की कितनी बड़ी महत्व है. उसको विस्तारित रूप से बताया गया है. इसके अलावा भी सनातन के अलग-अलग विवरण और विस्तारीकरण के साथ दीक्षा से लेकर अन्य पहलुओं को भी विस्तृत रूप से इस किताब में बताने की कोशिश की गई है.

संत और साधुओं को पसंद आ रही किताब: यह किताब अभी माघ मेले में भी संत और साधुओं के साथ सनातन से जुड़े लोगों को पसंद आ रही है. इसके अलावा हाल ही में हुए कई पुस्तक मेलों में भी इस किताब का अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है जिसके लिए अलग से स्टॉल भी लगाए गए थे.

