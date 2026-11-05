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दिल के मरीजों को राहत : दीपावली बाद एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर में शुरू होंगी इमरजेंसी सेवाएं

एसएमएस में एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : सवाई मानसिंह अस्पताल में एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर बनकर तैयार हो गया है. इस सेंटर में ओपीडी के बाद कैथ लैब भी शुरू कर दी गई है. इस सेंटर में इमरजेंसी सेवाओं की शुरुआत दीपावली बाद शुरू हो जाएगी.