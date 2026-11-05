दिल के मरीजों को राहत : दीपावली बाद एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर में शुरू होंगी इमरजेंसी सेवाएं
क्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर में एमआरआई, सीटी स्कैन, टीएमटी, होल्टर, आइसोटोप लैब, 2D ईको की सुविधा मरीजों को मिलेगी.
Published : November 5, 2026 at 5:31 PM IST
जयपुर : सवाई मानसिंह अस्पताल में एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर बनकर तैयार हो गया है. इस सेंटर में ओपीडी के बाद कैथ लैब भी शुरू कर दी गई है. इस सेंटर में इमरजेंसी सेवाओं की शुरुआत दीपावली बाद शुरू हो जाएगी.
सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि यह सेंटर लगभग बनकर तैयार हो गया है. सबसे पहले इस सेंटर में ओपीडी शुरू की गई थी. जिसमें हर फिन एक हजार से अधिक मरीजों का उपचार किया जा रहा है. हाल ही में अत्याधुनिक कैथ लैब भी शुरू कर दी गई है. लेकिन दिल से जुड़े मरीजों को अभी भी अस्पताल की पुरानी इमरजेंसी में इलाज के लिए लाया जा रहा है. ऐसे में दीपावली बाद इस सेंटर में इमरजेंसी की सुविधा भी मिल सकेगी. सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर के बाद एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर ऐसा दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो फुल फ्लश तरीके से शुरू होने जा रहा है. उत्तर भारत के सरकारी क्षेत्र के एकमात्र एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर में मरीजों को एक ही छत के नीचे दिल का इलाज उपलब्ध करवाने के लिए सेंटर तैयार किया गया है.
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लंबा इंतजार करना पड़ा : दरअसल इस साल जनवरी तक दिल के मरीजों का इलाज इस सेंटर में शुरू होना था, लेकिन प्रोजेक्ट में लगातार देरी होती रही. यह प्रोजेक्ट गहलोत सरकार के समय शुरू हुआ था. हालांकि दिल के इलाज के लिए कुछ जरूरी उपकरण अभी भी इस सेंटर में इनस्टॉल किए जाने हैं. यह सेंटर जब फुल फ्लश तरीके से शुरू होगा, तब मरीजों को दिल के इलाज के लिए इधर–उधर भटकना नहीं पड़ेगा. इस सेंटर में हृदय से जुड़ी तमाम बीमारियों का इलाज मिल सकेगा. डॉ माहेश्वरी का कहना है कि हमारी कोशिश है कि इस सेंटर में जल्द से जल्द हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शुरू की जाए. पिछले कुछ समय से हार्ट से संबंधित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. अभी कार्डियोलॉजी विभाग में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है.
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'देश में इस तरह का एक्सीलेंस सेंटर अभी तक नहीं' : एसएमएस अस्पताल में बन रहे एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है. दरअसल इस केंद्र को दो चरणों में बनाया जाएगा. मौजूदा समय में सवाई मानसिंह अस्पताल में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए चार कैथ लैब मौजूद हैं. एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर बनने के बाद कैथ लैब की संख्या बढ़कर 6 हो जाएगी. डॉक्टर माहेश्वरी ने दावा किया है कि पूरे देश में इस तरह का एक्सीलेंस सेंटर अभी तक नहीं बना है. इस सेंटर में एमआरआई, सीटी स्कैन, टीएमटी, होल्टर, आइसोटोप लैब, 2D ईको की सुविधा मरीजों को मिलेगी.
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