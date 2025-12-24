ETV Bharat / state

SMS अस्पताल में एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का मॉक ड्रिल, दो आतंकियों को मारकर बंधकों को छुड़ाया

आतंकियों के एसएमएस अस्पताल में कर्मचारियों के बंधक बनाने की सूचना पर हथियारबंद जवानों ने 35 मिनट में रेस्क्यू ऑपेरशन पूरा किया.

Terrorists neutralized in mock drill
मॉक ड्रिल में आतंकियों को लगाया ठिकाने (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 24, 2025 at 7:36 PM IST

जयपुर: राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में बुधवार शाम को आतंकियों के दो कर्मचारियों को बंधक बनाने की सूचना पर पहुंचे हथियारबंद जवानों ने दोनों आतंकियों को ढेर कर बंधकों को छुड़ा लिया. अस्पताल में हथियारबंद जवानों के पहुंचते ही एक बार हड़कंप मच गया. हालांकि, जब पता चला कि यह मॉक ड्रिल है तो सबने राहत की सांस ली. मॉक ड्रिल के प्रभारी हेमंत यादव ने बताया कि यह रेस्क्यू ऑपेरशन 35 मिनट में पूरा किया गया. सूचना मिलने के 15 मिनट में टीम एसएमएस अस्पताल पहुंच गई और 20 मिनट में आतंकियों को मारकर बंधकों को छुड़ाने की मॉक ड्रिल पूरी की गई.

19 हथियारबंद पहुंचे अस्पताल: एटीएस के एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर 19 हथियारबंद जवानों ने अस्पताल परिसर में मॉक ड्रिल की कार्रवाई को अंजाम दिया. अस्पताल परिसर में घुसते ही जवानों ने अपनी पॉजिशन ली. इस टीम को पहली मंजिल पर मेडिकल इमरजेंसी में घुसे दो आतंकियों को मारने का टास्क दिया गया. टीम को बताया गया कि दोनों आतंकियों ने अस्पताल के कुछ कर्मचारियों को बंधक भी बनाया हुआ है.

पढ़ें: पुष्कर के बेद खबाद में मॉक ड्रिल: दो आतंकियों को 'ढेर' कर कमांडो ने छुड़ाए 'इजरायली बंधक'

पहली मंजिल पर आईसीयू में आतंकी होने की सूचना: इसके बाद टीम में शामिल कुछ जवान पहली मंजिल पर स्थित आईसीयू में पहुंचे. जहां दोनों आतंकियों को ढेर कर बंधकों को मुक्त करवाने की मॉक ड्रिल की गई. दोनों आतंकियों को मारने के बाद टीम के जवानों ने उनकी तलाशी ली. इससे पहले जब हथियारबंद जवान धड़धड़ाते हुए अस्पताल परिसर में दाखिल हुए तो एकबारगी हड़कंप मच गया. हालांकि, जब पता चला कि यह मॉक ड्रिल है तो सबने राहत की सांस ली.

