SMS अस्पताल में एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का मॉक ड्रिल, दो आतंकियों को मारकर बंधकों को छुड़ाया

जयपुर: राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में बुधवार शाम को आतंकियों के दो कर्मचारियों को बंधक बनाने की सूचना पर पहुंचे हथियारबंद जवानों ने दोनों आतंकियों को ढेर कर बंधकों को छुड़ा लिया. अस्पताल में हथियारबंद जवानों के पहुंचते ही एक बार हड़कंप मच गया. हालांकि, जब पता चला कि यह मॉक ड्रिल है तो सबने राहत की सांस ली. मॉक ड्रिल के प्रभारी हेमंत यादव ने बताया कि यह रेस्क्यू ऑपेरशन 35 मिनट में पूरा किया गया. सूचना मिलने के 15 मिनट में टीम एसएमएस अस्पताल पहुंच गई और 20 मिनट में आतंकियों को मारकर बंधकों को छुड़ाने की मॉक ड्रिल पूरी की गई.

19 हथियारबंद पहुंचे अस्पताल: एटीएस के एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर 19 हथियारबंद जवानों ने अस्पताल परिसर में मॉक ड्रिल की कार्रवाई को अंजाम दिया. अस्पताल परिसर में घुसते ही जवानों ने अपनी पॉजिशन ली. इस टीम को पहली मंजिल पर मेडिकल इमरजेंसी में घुसे दो आतंकियों को मारने का टास्क दिया गया. टीम को बताया गया कि दोनों आतंकियों ने अस्पताल के कुछ कर्मचारियों को बंधक भी बनाया हुआ है.