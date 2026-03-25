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रांची में पेट्रोल पंप पर लूट के बाद दहशत में मालिक, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग

घटनाओं के विरोध में पेट्रोल पंप मालिक ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची के कई पेट्रोल पंप पर अपराधियों द्वारा की गई लूट के बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारी और मालिक दहशत में हैं. दरअसल, बुधवार शाम रांची में पेट्रोल पंपों पर हुई लूट की घटना के विरोध में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि उन्हें सुरक्षा नहीं मिली तो वे अपनी रात्रि सेवा को बंद कर देंगे.

हुई आपात बैठक

बुधवार शाम पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, साउथ छोटानागपुर की एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई. यह बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजहंस मिश्रा की अध्यक्षता में 'शुभम शिल्पी' BIT ओरमांझी (रांची) में संपन्न हुई. बैठक का मुख्य एजेंडा बीते 24 मार्च 2026 की रात को हुई सिलसिलेवार लूट की घटनाओं पर केंद्रित था.

लूट के साथ बढ़े हमले

बैठक में यह बताया गया कि मंगलवार रात लगभग 12:07 बजे से रात 2:30 बजे के बीच 5 से 6 हथियारबंद अपराधियों ने क्षेत्र के दो पेट्रोल पंप, एक सीएनजी (CNG) गैस स्टेशन और एक गुमटी को अपना निशाना बनाया. अपराधियों ने न केवल लूटपाट की, बल्कि एक गुमटी मालिक पर चाकू से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल भी कर दिया.

प्रमुख लूट की घटना