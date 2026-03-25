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रांची में पेट्रोल पंप पर लूट के बाद दहशत में मालिक, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग

पेट्रोल पंप पर लगातार लूट और हमले की घटनाओं के बाद मालिकों ने रात के समय में सेवा बंद करने की चेतावनी दी है.

criminal activity in petrol pump
घटनाओं के विरोध में पेट्रोल पंप मालिक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 25, 2026 at 8:52 PM IST

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रांची: राजधानी रांची के कई पेट्रोल पंप पर अपराधियों द्वारा की गई लूट के बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारी और मालिक दहशत में हैं. दरअसल, बुधवार शाम रांची में पेट्रोल पंपों पर हुई लूट की घटना के विरोध में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि उन्हें सुरक्षा नहीं मिली तो वे अपनी रात्रि सेवा को बंद कर देंगे.

हुई आपात बैठक

बुधवार शाम पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, साउथ छोटानागपुर की एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई. यह बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजहंस मिश्रा की अध्यक्षता में 'शुभम शिल्पी' BIT ओरमांझी (रांची) में संपन्न हुई. बैठक का मुख्य एजेंडा बीते 24 मार्च 2026 की रात को हुई सिलसिलेवार लूट की घटनाओं पर केंद्रित था.

लूट के साथ बढ़े हमले

बैठक में यह बताया गया कि मंगलवार रात लगभग 12:07 बजे से रात 2:30 बजे के बीच 5 से 6 हथियारबंद अपराधियों ने क्षेत्र के दो पेट्रोल पंप, एक सीएनजी (CNG) गैस स्टेशन और एक गुमटी को अपना निशाना बनाया. अपराधियों ने न केवल लूटपाट की, बल्कि एक गुमटी मालिक पर चाकू से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल भी कर दिया.

प्रमुख लूट की घटना

  • रिंग रोड स्थित ड्रीम पॉइंट पेट्रोल पंप: रात 12:07 बजे अपराधियों ने यहां धावा बोला और बिक्री के 2,17,000 लूट लिए.
  • IOCL पेट्रोल पंप (विकास, ओरमांझी): यहां अपराधियों ने 1000 का पेट्रोल भराया और लगभग 5000 नकद लूट लिए.
  • BPCL ओरमांझी के पास गुमटी में अपराधियों ने गुमटी मालिक पर चाकू से हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया और नकदी लेकर फरार हो गए.
  • खटंगा बस्ती स्थित गेल (GAIL) CNG स्टेशन: यहां से लगभग 16,000 की लूट की गई.

पुलिस से सुरक्षा की मांग

पेट्रोल पंपों पर लगातार हो रही इन वारदातों से डीलरों में भारी आक्रोश है. एसोसिएशन ने इन सभी घटनाओं की सामूहिक रूप से कड़ी निंदा की है. जारी प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया है कि इसके दो दिन पूर्व में भी पुंदाग स्थित दीना पेट्रोल पंप में भी अपराधियों द्वारा 59 हजार रुपये हथियार के दम पर लूट लिए थे.

घटनाओं को लेकर संचालकों में आक्रोश

वहीं लगातार हो रही लूट की घटनाओं से पंप संचालकों में आक्रोश है. पंप कर्मी में डर का माहौल है. यदि पंपों में सुरक्षा प्रदान नहीं की गई तो पंप रात्रि में ग्राहकों को सेवा प्रदान करने में असमर्थ हो जाएगी एवं पंप संचालक कड़े निर्णय लेने में बाध्य हो जाएंगे.

राजधानी में कई पेट्रोल पंप को निशाना बनाया जा रहा है. यही हाल रहा तो हमें रात में अपना पेट्रोल पंप बंद रखना पड़ेगा. बैठक में सुरक्षा को लेकर सभी ने चिंता जताई है: राजहंस मिश्रा, अध्यक्ष, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, साउथ छोटानागपुर

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