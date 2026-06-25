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लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज संविधान की किताब लेकर घूम रहे: अनुज शर्मा

विधायक अनुज शर्मा ने कहा, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक देश ने तानाशाही और दमन का दौर देखा. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू किया गया. जिसके बाद नागरिक अधिकारों को कुचल दिया गया और लोकतांत्रिक संस्थाओं को निष्प्रभावी बना दिया गया. स्व. इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए आधी रात को देश में आपातकाल लागू कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को निरस्त कर दिया था.

कोरबा: आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपातकाल दिवस मनाया जा रहा है. मीडिया से बातचीत में धरसींवा विधायक और पद्मश्री अनुज शर्मा ने पत्रकारों से कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय है. आज जो लोग संविधान की किताब हाथ में लेकर घूम रहे हैं, इन्होंने ने ही संविधान और लोकतंत्र की हत्या की थी.



लोकतंत्र की हत्या करने वाले संविधान लेकर घूम रहे-अनुज शर्मा

विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि आपातकाल के दौरान किस तरह से लोगों का दमन किया गया ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है. कांग्रेस के लोगों ने जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कराई. बीजेपी विधायक ने कहा कि ये बात आज ये युवाओं को पता चलनी चाहिए कि कांग्रेस ने क्या-क्या जुल्म लोगों पर ढाए हैं. विधायक ने बताया कि इमरजेंसी के वक्त देशभर में विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं थी. लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, जॉर्ज फर्नांडिस सहित हजारों नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया.





छत्तीसगढ़ में बन रही फिल्म सिटी

एक प्रश्न के उत्तर में अनुज शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 150 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है. फिल्मों को भी सब्सिडी मिलेगी, कलाकारों के लिए भी बेहतर दिन आएंगे.

नेता और अभिनेता के मुश्किल करियर के प्रश्न पर अनुज शर्मा ने कहा कि निश्चित तौर पर कलाकार के समक्ष अलग तरह की परेशानी होती है. लेकिन एक राजनीतिज्ञ के तौर पर लोगों से मिलना और काम करना ज्यादा कठिन है. बीजेपी विधायक अनुज शर्मा ने यह भी कहा कि है जिन राज्यों के चुनाव में विपक्ष चुनाव जीत जाती है, वहां लोकतंत्र की जीत होती है और जहां वह चुनाव हारती है, फिर उन्हें ईवीएम की याद आने लगती है. विधायक ने कहा कि कांग्रेस का हाल सबको पता है.

इमरजेंसी पर हुई इस प्रेस कांफ्रेंस में महापौर संजूदेवी राजपूत, पूर्व महापौर जोगेश लांबा, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक चावलानी, जिला उपाध्यक्ष योगेश जैन, जिला सह कोषाध्यक्ष नवीन अरोड़ा, जिला मीडिया प्रभारी अर्जुन गुप्ता, जिला सह संयोजक सोशल मीडिया नीरज ठाकुर, मंडल अध्यक्ष डॉ राजेश राठौर, योगेश मिश्रा व राकेश नागरमल अग्रवाल सहित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.



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