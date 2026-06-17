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VB-G Ram G योजना में फर्जीवाड़ा, मजदूरों के नाम पर अवैध तरीके से निकाले गए पैसे

सिमडेगा: जिले में VB-G Ram G योजना में अनियमितताओं और सरकारी राशि की कथित लूट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ऐसा ही एक मामला कुरडेग प्रखंड के कुटमाकच्छार पंचायत से सामने आया है, जहां फर्जी जॉब कार्ड के माध्यम से सरकारी राशि की अवैध निकासी की गयी है.

फर्जी जॉब कार्ड के माध्यम से पैसे की निकासी

आरोप है कि मजदूर नितेश कुमार सिंह के नाम पर पहले सामान्य वर्ग में जॉब कार्ड संख्या JH04001013002/107 बनाकर 7 अप्रैल 2025 से 14 जुलाई 2025 तक 90 दिन का काम दिखाकर 25,380 रुपये निकाले गए. इसके बाद इसी वित्तीय वर्ष 2025-26 में उन्हें अनुसूचित जनजाति का बताकर जॉब कार्ड को डिलीट करके नया फर्जी जॉब कार्ड संख्या JH04001013002/1583 बनाया गया और 14 अक्टूबर 2025 से 28 मार्च 2026 तक 96 दिनों का काम दिखाकर 27,072 रुपये की निकासी कर ली गई.

जानकारी देते जिला उप विकास आयुक्त (Etv Bharat)

इसी तरह उनकी पत्नी मोनिका सिंह के नाम पर भी सामान्य एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अलग-अलग जॉब कार्ड बनाए गए. सामान्य वर्ग के जॉब कार्ड संख्या JH04001013002/108 से 25,380 रुपये निकालने के बाद वैध जॉब कार्ड को डिलीट कर दिया गया. इसके बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग का जॉब कार्ड JH04001013002/10349 के माध्यम से 27,072 रुपये की निकासी की गयी.

मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए

ग्रामीणों का कहना है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन रोकने की मंशा से यह योजना शुरू की थी, लेकिन कुछ सरकारी कर्मियों और बिचौलियों की सांठगांठ से योजना की मूल भावना प्रभावित हो रही है. लोगों का कहना है कुरडेग प्रखंड में इस प्रकार के एक-दो नहीं, बल्कि सौ से अधिक मामले हैं. जिसकी जांच निष्पक्षता से होना जरूरी है.