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कंपनी का लेखा प्रबंधक ही निकला आरोपी, हिसाब रखते हुए किया 3.37 करोड़ का गबन

भिवाड़ी एसपी कार्यालय ( ETV Bharat File Photo )

अलवर : खैरथल–तिजारा जिले के भिवाड़ी एसपी मुख्यालय ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए एक निजी कंपनी के लेखा प्रबंधक को करोड़ों के गबन के मामले में गिरफ्तार किया है. फिलहाल प्रकरण में पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है. आरोपी ने निजी कंपनी का पैसा चेक के माध्यम से अपनी पत्नी-बेटों और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कराया. लेखा प्रबंधक पर 3 करोड़ 37 लाख 33 हजार 653 रुपए के धोखाधड़ी करने का आरोप है.