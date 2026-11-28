कंपनी का लेखा प्रबंधक ही निकला आरोपी, हिसाब रखते हुए किया 3.37 करोड़ का गबन
आरोप है कि लेखा प्रबंधक ने चेक के माध्यम से रकम परिवार और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर की.
Published : November 28, 2026 at 5:59 PM IST
अलवर : खैरथल–तिजारा जिले के भिवाड़ी एसपी मुख्यालय ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए एक निजी कंपनी के लेखा प्रबंधक को करोड़ों के गबन के मामले में गिरफ्तार किया है. फिलहाल प्रकरण में पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है. आरोपी ने निजी कंपनी का पैसा चेक के माध्यम से अपनी पत्नी-बेटों और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कराया. लेखा प्रबंधक पर 3 करोड़ 37 लाख 33 हजार 653 रुपए के धोखाधड़ी करने का आरोप है.
भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ब्रजेश उपाध्याय ने बताया कि कंपनी के अधिकृत कर्मचारी की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सहायक लेखा प्रबंधक प्रमोद कुमार शर्मा ने पद का दुरुपयोग करते हुए कंपनी की 3.37 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का गबन किया है. इस शिकायत के आधार पर भिवाड़ी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर थाना पुलिस ने प्रकरण में अनुसंधान शुरू किया.
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चेक के जरिए रिश्तेदारों के खातों में पहुंचाई रकम : पुलिस अधीक्षक उपाध्याय ने बताया कि परिवादी ने आरोपी के खिलाफ कंपनी के वित्तीय लेन-देन में भूमिका का इस्तेमाल करते हुए चेक के माध्यम से रकम पत्नी, बेटों और अन्य रिश्तेदारों के बैंक खातों में ट्रांसफर करवाने, परिवाद में दस्तावेजों की कूटरचना और लेखा-बही में मिथ्याकरण करने का भी आरोप लगाया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि रकम किन-किन खातों में भेजी गई. साथ ही पता लगाया जा रहा है कि इस प्रकरण में ओर कितने लोग शामिल है.
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थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई : पुलिस अधीक्षक बृजेश उपाध्याय के निर्देश पर भिवाड़ी थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की. टीम ने तकनीकी विश्लेषण और परंपरागत पुलिसिंग के जरिए जानकारी जुटाई. पुलिस अधीक्षक ब्रजेश उपाध्याय ने बताया कि पुलिस ने संभावित ठिकानों पर दबिश देने के बाद आरोपी प्रमोद कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल प्रकरण में अनुसंधान किया जा है.
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