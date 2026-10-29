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बिहार में 60 लाख का घोटाला; मां, बीवी और बहन के नाम पर उड़ाई शिक्षाकर्मियों की सैलरी

मोतिहारी में शिक्षक पर FIR ( ETV Bharat )

इस मामले में एक मदरसा शिक्षक और एचआरएमएस ऑपरेटर की प्रथमदृष्टया संलिप्तता पाए जाने के बाद मोतिहारी नगर थाना में दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है.

विभागीय जांच में हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा

निदेशक प्रशासन, शिक्षा विभाग, बिहार के पत्रांक 2072 दिनांक 12 अक्टूबर 2026 के निर्देश पर जिला शिक्षा कार्यालय ने शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के एचआरएमएस वेतन भुगतान की विशेष जांच कराई. जांच में पाया गया कि जून 2024 से सितंबर 2026 के बीच तकनीकी प्रक्रिया में छेड़छाड़ कर सरकारी राशि को निजी और परिजनों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया.

शिक्षा विभाग का प्रेस नोट (ETV Bharat)

शिक्षक और ऑपरेटर पर लगे गंभीर आरोप

जांच में मो. इमादुद्दीन शाबिर उर्फ बेताब और अमन कुमार की संलिप्तता सामने आई है. बेताब मदरसा मिसवाहुल उलूम, सेमरहियां, छौड़ादानों में शिक्षक के पद पर कार्यरत बताए गए हैं. आरोप है कि अवैध निकासी की राशि उनकी पत्नी रोविना कौशल के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई. वहीं, एचआरएमएस ऑपरेटर अमन कुमार पर आरोप है कि गबन की राशि अपनी मां सुमन के खाते में भेजी गई.

पुरानी शिकायतों और कार्रवाई पर उठे सवाल

इस मामले ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. चर्चा है कि प्रतिनियुक्तियां रद्द होने के बावजूद बेताब जिला शिक्षा कार्यालय में कैसे कार्य कर रहे थे. बिल तैयार करने वाले मेकर और जांच करने वाले चेकर की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी राशि की निकासी लंबे समय तक कैसे चलती रही.

डीएम के निर्देश के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई