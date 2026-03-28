ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में सरकारी धान के करोड़ों रुपए के स्टॉक में हेराफेरी का खुलासा, 4 लोगों पर केस दर्ज

कुरुक्षेत्र के राइस मिल में सरकारी धान के स्टॉक में हेराफेरी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है.

Embezzlement of govt paddy stock unearthed at rice mill in Kurukshetra 4 booked
कुरुक्षेत्र में सरकारी धान के करोड़ों रुपए के स्टॉक में हेराफेरी का खुलासा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 28, 2026 at 10:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राइस मिल में सरकारी धान के स्टॉक में हेराफेरी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है.

11 करोड़ रुपए के सरकारी धान की कमी मिली : अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यहां एक राइस मिल में किए गए फिजिकल वेरिफिकेशन (भौतिक सत्यापन) में कथित तौर पर 11 करोड़ रुपये के सरकारी धान की कमी पाई गई है. पुलिस ने कुरुक्षेत्र स्थित राइस मिल के दो पार्टनर और दो गारंटर के खिलाफ केस दर्ज किया है, क्योंकि मिल से 38,000 क्विंटल से ज़्यादा धान गायब मिला था.

सरकारी संपत्ति में हेराफेरी का मामला दर्ज : पुलिस ने शनिवार को इस्माइलाबाद पुलिस स्टेशन में इन लोगों के खिलाफ सरकारी संपत्ति में हेराफेरी का मामला दर्ज किया. इन पर आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं. राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था 'हैफेड' (Hafed) के जिला प्रबंधक शमशेर सिंह ने मंगलवार को किए गए फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें राइस मिल में रखे सरकारी स्टॉक में भारी कमी का पता चला था. वेरिफिकेशन में 38,894.92 क्विंटल धान की कमी पाई गई, जिसकी कीमत लगभग 11.11 करोड़ रुपये है. इसके अलावा, लगभग 14.24 लाख रुपये की कीमत वाले 17,860 नए बारदाने (जूट के बोरे) भी गायब मिले. सरकार को हुए कुल अनुमानित नुकसान का आंकड़ा 11.25 करोड़ रुपये आंका गया है.

सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करार : हैफेड ने खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के दौरान मिलिंग (धान से चावल बनाने) के लिए इस राइस मिल को 59,115 क्विंटल धान आवंटित किया था. हालांकि, निरीक्षण के दौरान, रिकॉर्ड में दर्ज स्टॉक और मौके पर मौजूद वास्तविक स्टॉक के बीच भारी अंतर पाया गया. इस मामले की जांच कर रहे सहायक उप-निरीक्षक (ASI) राजिंदर सिंह ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता और सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करार दिया है. उन्होंने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है.

TAGGED:

EMBEZZLEMENT OF GOVT PADDY
KURUSHETRA PADDY SCAM
KURUKSHETRA RICE MILL
कुरुक्षेत्र में धान घोटाला
KURUSHETRA PADDY SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.