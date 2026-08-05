ETV Bharat / state

बोकारो शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला, मृत शिक्षक के नाम पर लाखों का गबन, जांच शुरू

बोकारो शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है. मामले में कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई है.

Scam in Education Department
बोकारो के पेटरवार स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सदमाकला. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारो: जिले में घोटालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बोकारो ट्रेजरी से पुलिस विभाग के वेतन के नाम पर अवैध निकासी का मामला अब तक शांत भी नहीं हुआ था कि अब शिक्षा विभाग में भी बड़ा घोटाला सामने आया है. मामला बोकारो जिला के पेटरवार प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सदमाकला का है, जहां वर्ष 2021 में दिवंगत शिक्षक संतोष कुमार शर्मा के नाम पर कथित रूप से तीन बिल बनाकर 14.65 लाख रुपये की अवैध निकासी गई है. मामले की पुष्टि डीएसई अतुल चौबे ने की है. उन्होंने बताया कि सरकारी राशि के गबन का मामला प्रकाश में आने के बाद जांच कमेटी गठित कर दी गई है. साथ ही आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है.

आरोपी शिक्षक निलंबित, पर एफआईआर दर्ज नहीं

मामला सामने आने के बाद संबंधित शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है. हालांकि, अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं. पूरे मामले की जांच जारी है और जांच में अन्य तथ्यों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है. मामले में स्थापना उप समाहर्ता को जांच कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया है.

डीएसई अतुल चौबे का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जांच के बाद दोषी पर होगी कार्रवाईः डीएसई

मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक अतुल चौबे ने बताया कि एक शिक्षक के द्वारा राशि की अवैध निकासी का मामला हमारे संज्ञान में आया है. संबंधित शिक्षक के द्वारा गलत तरीके से राशि की निकासी की गई है. उस सारी गलत निकासी की एक लंबी अवधि में क्या-क्या क्रियाकलाप हुआ है उसकी संपूर्ण जांच चल रही है और इसमें जो भी चिन्हित हो कर दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

डीएसई ने बताया कि यह मामला पिछले जून महीने से चल रहा था. पिछले कितने सालों में इनके द्वारा इस तरह की अवैध निकासी की गई है और मामले में किसी अन्य शिक्षक की भूमिका है या नहीं इसकी जांच की जा रही है. लगभग 12 से 14 लाख रुपये की अवैध निकासी का मामला है. तीन बिल पर एक ही नाम से निकासी की गई है. डीएसई ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है. इसमें विभाग के अलावा अलग से जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत भी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें-

बोकारो वन भूमि घोटाला मामला: आरोपी की जमानत याचिका खारिज, CID की जांच में सामने आया स्कैम का पूरा ब्लूप्रिंट

बोकारो ट्रेजरी घोटले में एक और गिरफ्तारी, सीआईडी के शिकंजे में आरक्षी काजल मंडल

ट्रेजरी घोटालाः बोकारो में सीआईडी की टीम, जांच के लिए पहुंची एसपी ऑफिस

TAGGED:

BOKARO EDUCATION DEPARTMENT
SCAM IN EDUCATION DEPARTMENT
SCAM IN BOKARO
बोकारो शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला
EMBEZZLEMENT OF GOVERNMENT FUNDS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.