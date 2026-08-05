ETV Bharat / state

बोकारो शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला, मृत शिक्षक के नाम पर लाखों का गबन, जांच शुरू

बोकारो के पेटरवार स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सदमाकला. ( फोटो-ईटीवी भारत )