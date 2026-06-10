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उन्नाव: MRRS इंटर कॉलेज में करोड़ों का घोटाला, 5 कर्मचारी दोषी; FIR दर्ज

कर्मचारियों ने सुनियोजित साजिश के तहत सरकारी धनराशि का दुरुपयोग करते हुए विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर किया था.

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उन्नाव: MRRS इंटर कॉलेज में करोड़ों का घोटाला (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 7:33 PM IST

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उन्नाव : जनपद के एमआरआरएस इंटर कॉलेज, पुरवा में कई वर्षों से चल रही वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के गबन का बड़ा मामला सामने आया है. जिला विद्यालय निरीक्षक सुनील दत्त ने बताया कि मामले की जांच जिलाधिकारी और उनके स्तर से गठित तीन सदस्यीय समिति ने की है. इस विशेष जांच टीम में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक, वरिष्ठ कोषाधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल रहे हैं.

जांच रिपोर्ट के अनुसार, विद्यालय के कर्मचारियों ने सुनियोजित साजिश रची. उन्होंने सरकारी धनराशि का दुरुपयोग करते हुए विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर किया था. जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि प्रधान लिपिक अमित कुमार मिश्रा के विभिन्न बैंक खातों में करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है. इसी प्रकार परिचारक विनोद कुमार त्रिपाठी, परिचारक कुलदीप कुमार, लिपिक राधेश्याम और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक सागर कपूर की भी संलिप्तता सामने आई है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि जांच में लगभग 3.01 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता और गबन का मामला सामने आया है. साथ ही, वरिष्ठ सहायक सागर कपूर पर अधिकारियों के समक्ष भ्रामक तथ्य पेश करने और डोंगल के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए गए हैं.

जांच समिति ने अमित कुमार मिश्रा, विनोद कुमार त्रिपाठी, कुलदीप कुमार, राधेश्याम और सागर कपूर को दोषी माना है. समिति ने यह भी पाया कि पूर्व में तैनात जिला विद्यालय निरीक्षकों के स्तर पर वित्तीय मामलों के पर्यवेक्षण में शिथिलता रही, जिसके कारण लंबे समय तक यह अनियमितता जारी रही. इस मामले में संबंधित पांचों कर्मचारियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है. जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने 9 जून को उन्नाव कोतवाली में संबंधित आरोपितों के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी है.

डीआईओएस सुनील दत्त ने बताया कि वर्ष 2021-22 से अब तक जारी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया गया है. साथ ही गबन की गई सरकारी धनराशि में से 73 लाख 14 हजार 53 रुपये राजकोष में जमा कराए जा चुके हैं. शेष धनराशि की वसूली और सरकारी खाते में जमा कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई जारी है.

फिलहाल जनपद के शिक्षा विभाग में सामने आए इस बड़े वित्तीय घोटाले से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है. मामले की आगे की जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की प्रक्रिया भी जारी है.

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