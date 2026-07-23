चित्तौड़गढ़ में राशन के 336 क्विंटल गेहूं का गबन, राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त
रसद विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण में दुकान में 18 क्विंटल गेहूं ही मिला, जबकि POS मशीन गेहूं का स्टॉक 354.22 क्विंटल बता रही थी.
Published : July 23, 2026 at 3:15 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले की बड़ीसादड़ी तहसील के बडवल स्थित राशन की दुकान में भारी अनियमितता सामने आने पर जिला रसद अधिकारी ने दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्त कर पुलिस में मामला दर्ज कराया है. यह 336 क्विंटल गेहूं के गबन का मामला है और 10 लाख रुपए से अधिक की रिकवरी होनी है.
बड़ीसादड़ी थानाधिकारी भगवान लाल ने बताया कि प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी ने थाने में रिपोर्ट दी है. इसमें बताया कि 15 मई 2025 को बडवल के राशन डीलर प्रेमसिंह मीणा की उचित मूल्य दुकान की आकस्मिक जांच की गई. जांच के दौरान ऑनलाइन पोर्टल और POS मशीन में गेहूं का स्टॉक 354.22 क्विंटल दर्ज पाया गया. वहीं भौतिक सत्यापन में दुकान पर मात्र 18 क्विंटल गेहूं ही मिला. इस प्रकार 336.22 क्विंटल गेहूं कम पाया गया, जो गबन की श्रेणी में आता है.
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रिपोर्ट में आरोप है कि राशन डीलर ने राशन सामग्री पात्र उपभोक्ताओं को वितरित नहीं कर निजी लाभ कमाने की नियत से उसका दुरुपयोग किया. यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण विनियमन आदेश और सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 का उल्लंघन है. इसी आधार पर दुकानदार की डीलरशिप निलंबित की गई. इसके बाद नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन उसकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.
निरस्त किया लाइसेंस, FIR दर्ज कराई: जिला रसद अधिकारी हितेश जोशी ने 19 मार्च 2026 को आदेश जारी कर इस राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया. साथ ही उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं.पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.