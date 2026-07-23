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चित्तौड़गढ़ में राशन के 336 क्विंटल गेहूं का गबन, राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त

चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: जिले की बड़ीसादड़ी तहसील के बडवल स्थित राशन की दुकान में भारी अनियमितता सामने आने पर जिला रसद अधिकारी ने दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्त कर पुलिस में मामला दर्ज कराया है. यह 336 क्विंटल गेहूं के गबन का मामला है और 10 लाख रुपए से अधिक की रिकवरी होनी है. बड़ीसादड़ी थानाधिकारी भगवान लाल ने बताया कि प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी ने थाने में रिपोर्ट दी है. इसमें बताया कि 15 मई 2025 को बडवल के राशन डीलर प्रेमसिंह मीणा की उचित मूल्य दुकान की आकस्मिक जांच की गई. जांच के दौरान ऑनलाइन पोर्टल और POS मशीन में गेहूं का स्टॉक 354.22 क्विंटल दर्ज पाया गया. वहीं भौतिक सत्यापन में दुकान पर मात्र 18 क्विंटल गेहूं ही मिला. इस प्रकार 336.22 क्विंटल गेहूं कम पाया गया, जो गबन की श्रेणी में आता है. पढ़ें: चित्तौड़गढ़ में राशन डीलर का घोटाला, 9672 किलो गेहूं किया गायब, FIR दर्ज