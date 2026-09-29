कुशीनगर में तटबंध टूटा, कांग्रेस के पूर्व यूपी अध्यक्ष अजय लल्लू नज़रबंद
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हिरासत में लिया. इसके बाद उन्हें नजरबंद किए जाने की जानकारी सामने आई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 9:38 AM IST
कुशीनगर: कुशीनगर में एपी तटबंध टूटने के बाद प्रशासन और पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है. इसी बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को देर रात पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद नज़रबंद कर दिया. प्रशासन के इस रुख पर अजय कुमार ने नाराजगी जताई है.
बताया जा रहा है कि उन्हें तटबंध टूटने वाली जगह और प्रभावित क्षेत्र में जाने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है.
कुशीनगर के तमकुहीराज क्षेत्र में एपी तटबंध टूटने के बाद मौके पर प्रशासनिक अमला लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
इसी दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को देर रात पुलिस ने हिरासत में लिया, इसके बाद उन्हें नजरबंद किए जाने की जानकारी सामने आई है.
बताया जा रहा है कि प्रशासन ने मौके पर संभावित अव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अजय लल्लू को तटबंध टूटने वाली जगह पर नहीं जाने देने का निर्देश दिया है.
प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और स्थिति को नियंत्रित रखने पर जोर दिया जा रहा है.
तटबंध टूटने के बाद प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों के बीच भी चिंता का माहौल है.
प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर सक्रिय हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है. अजय लल्लू की नजरबंदी की जानकारी सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी हलचल देखी जा रही है. हालांकि, प्रशासन की ओर से नजरबंदी को लेकर विस्तृत आधिकारिक बयान सामने आना बाकी है.
फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता तटबंध टूटने के बाद पैदा हुई स्थिति को नियंत्रित करना और प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. वहीं, अजय लल्लू की नजरबंदी को लेकर कांग्रेस की ओर से आगे क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी नज़र बनी हुई है.