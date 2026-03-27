ETV Bharat / state

बरेली के पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी; ईमेल आने के बाद मचा हड़कंप, बिल्डिंग खाली कराकर की जांच

बरेली : यूपी के बरेली जिले के प्रेम नगर थाना क्षेत्र स्थित पासपोर्ट कार्यालय में शुक्रवार सुबह धमकी भरा मेल आने के बाद हड़कंप मच गया. अधिकारियों ने मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को दी. इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया. मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को बुलाकर कार्यालय भवन की सघन जांच कराई गई. अधिकारियों ने बताया कि पूरी बिल्डिंग को खाली कराकर जांच कराई गई है.

प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित पासपोर्ट कार्यालय में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे धमकी भरा मेल आने के बाद हड़कंप मच गया. धमकी भरा यह मेल मिलते ही अधिकारियों के होश उड़ गये और तत्काल पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई.





पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह के अनुसार, सुबह करीब 11 बजे आए इस ईमेल में दोपहर 2 बजे विस्फोट करने की बात कही गई थी. उन्होंने बताया कि तुरंत अथॉरिटी को बुलाया गया था, उन्होंने आकर चेक किया.