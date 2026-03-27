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बरेली के पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी; ईमेल आने के बाद मचा हड़कंप, बिल्डिंग खाली कराकर की जांच

पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि ईमेल में दोपहर 2 बजे विस्फोट करने की बात कही गई थी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 3:23 PM IST

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बरेली : यूपी के बरेली जिले के प्रेम नगर थाना क्षेत्र स्थित पासपोर्ट कार्यालय में शुक्रवार सुबह धमकी भरा मेल आने के बाद हड़कंप मच गया. अधिकारियों ने मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को दी. इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया. मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को बुलाकर कार्यालय भवन की सघन जांच कराई गई. अधिकारियों ने बताया कि पूरी बिल्डिंग को खाली कराकर जांच कराई गई है.

प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित पासपोर्ट कार्यालय में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे धमकी भरा मेल आने के बाद हड़कंप मच गया. धमकी भरा यह मेल मिलते ही अधिकारियों के होश उड़ गये और तत्काल पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई.

पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह के अनुसार, सुबह करीब 11 बजे आए इस ईमेल में दोपहर 2 बजे विस्फोट करने की बात कही गई थी. उन्होंने बताया कि तुरंत अथॉरिटी को बुलाया गया था, उन्होंने आकर चेक किया.

उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही एहतियातन पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया और वहां मौजूद कर्मचारियों व आवेदकों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र को घेरकर सुरक्षा बढ़ा दी.

उन्होंने बताया कि बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को बुलाकर कार्यालय भवन की सघन जांच कराई जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां हर कोने की बारीकी से जांच में जुटी हैं.


उन्होंने बताया कि फिलहाल जांच में किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. पुलिस ने ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर टीम को लगाया है. शुरुआती तौर पर इसे शरारत भी माना जा रहा है, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच जारी है.

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