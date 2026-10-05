कानपुर में एल्विश यादव और गुनगुन गुप्ता का जलवा; 'राव साहब' के गानों पर जमकर झूमे कनपुरिये
एल्विश ने अपने लोकप्रिय ट्रैक 'मारन की बात करे तेरे यार के, औकात बाहर रे छोरा राव साहब के' से शुरुआत की
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 8:21 AM IST
कानपुर: शहर के मोतीझील में रविवार को आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मशहूर यूट्यूबर और गायक एल्विश यादव और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गुनगुन गुप्ता पहुंचे. दोनों सेलिब्रिटीज को देखने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा. जैसे ही एल्विश यादव स्टेज पर पहुंचे, पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. फैंस लंबे समय से उनके लाइव परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे थे. एल्विश ने भी हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन स्वीकार किया और कहा, कानपुर के लोग बहुत प्यारे हैं. मैं जब होटल में रुका हुआ था, तब भी लोग मुझसे मिलने आ रहे थे.
'राव साहब' के गानों पर सातवें आसमान पर पहुंचा फैंस का जोश: रात करीब 10 बजे जैसे ही एल्विश यादव स्टेज पर आए, माहौल पूरी तरह से संगीतमय हो गया. उन्होंने अपने लोकप्रिय ट्रैक मारन की बात करे तेरे यार के. औकात बाहर रे छोरा राव साहब के से शुरुआत की. यह गाना शुरू होते ही फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया और लोग उनके साथ झूमने लगे.
इसके बाद एल्विश ने जब अपना अगला चर्चित गीत "ना किसी चीज की घाट है बेबी, सीधी सीधी बात है बेबी" गाना शुरू किया, तो फैंस खुद को रोक नहीं पाए. पूरा मोतीझील ग्राउंड गानों की धुन पर थिरकने लगा. लोग अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे और एल्विश के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई. फैंस लगातार 'वंस मोर, वंस मोर' के नारे लगाते रहे और एल्विश ने भी एक के बाद एक शानदार गानों की प्रस्तुति देकर समां बांधे रखा.
गुनगुन गुप्ता के साथ जमकर झूमे लोग: कार्यक्रम की शुरुआत में फेमस यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गुनगुन गुप्ता ने अपने शानदार डांस से स्टेज पर आग लगा दी. जैसे ही गुनगुन ने पैसा 'फेंक तमाशा देख' गाने पर डांस करना शुरू किया, दर्शक भी खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए.
इसके बाद उन्होंने लोकप्रिय हरियाणवी और कई चर्चित बॉलीवुड ट्रैक्स पर एक के बाद एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. गुनगुन गुप्ता के गानों और डांस ने शुरुआती माहौल में ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह भर दिया.
यह भी पढ़ें: कानपुर में तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक डिवाइडर से टकराई, युवक की मौत, सड़क पर काफी दूर तक घिसटते गए
यह भी पढ़ें: कानपुर में कॉमेडियन अन्नू अवस्थी ने निकाली देव यात्रा; बोले- "हम लोग हंस-हंस के निकलेंगे और पूरे शहर को हंसाएंगे"