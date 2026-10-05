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कानपुर में एल्विश यादव और गुनगुन गुप्ता का जलवा; 'राव साहब' के गानों पर जमकर झूमे कनपुरिये

कानपुर में एल्विश यादव और गुनगुन गुप्ता का जलवा ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर के मोतीझील में रविवार को आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मशहूर यूट्यूबर और गायक एल्विश यादव और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गुनगुन गुप्ता पहुंचे. दोनों सेलिब्रिटीज को देखने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा. जैसे ही एल्विश यादव स्टेज पर पहुंचे, पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. फैंस लंबे समय से उनके लाइव परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे थे. एल्विश ने भी हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन स्वीकार किया और कहा, कानपुर के लोग बहुत प्यारे हैं. मैं जब होटल में रुका हुआ था, तब भी लोग मुझसे मिलने आ रहे थे.



'राव साहब' के गानों पर सातवें आसमान पर पहुंचा फैंस का जोश: रात करीब 10 बजे जैसे ही एल्विश यादव स्टेज पर आए, माहौल पूरी तरह से संगीतमय हो गया. उन्होंने अपने लोकप्रिय ट्रैक मारन की बात करे तेरे यार के. औकात बाहर रे छोरा राव साहब के से शुरुआत की. यह गाना शुरू होते ही फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया और लोग उनके साथ झूमने लगे.