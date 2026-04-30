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सरगुजा की इलीसीबा और अनामिका खेलेंगी नेशनल गेम, बॉस्केटबॉल राष्ट्रीय टीम में हुआ चयन

सरगुजा : अंंबिकापुर जिले में खेल सुविधाएं बढ़ने से उसे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं. भारत देश के खिलाड़ियों की फौज में सरगुजा क्षेत्र के खिलाड़ियों का भी अब नाम आने लगा है. पिछड़ेपन के लिए चर्चित सरगुजा में खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ज्यादा संख्या लड़कियों की है.जो लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ और सरगुजा का नाम रोशन कर रही हैं. एक बार फिर सरगुजा की दो बेटियों का चयन छत्तीसगढ़ राज्य की टीम में हुआ है ये टीम इंडिया लेबल पर प्रदर्शन करेगी.





आर्थिक स्थिति कमजोर लेकिन हौसले बुलंद

अंबिकापुर की रहने वाली अनामिका चौबे और जशपुर की रहने वाली इलीसीबा तिर्की का चयन बॉस्केटबाल की नेशनल टीम में हुआ है. इलीसीबा तिर्की एक गरीब आदिवासी परिवार से आती हैं. उनके पिता राज मिस्त्री का काम करते हैं. आर्थिक स्थिति ठीक तो नहीं है फिर भी पिता पढ़ाई और अंबिकापुर में रहने का खर्च उठाते हैं.जबकि इलीसीबा का खेल निखारने में कोच राजेश सिंह मदद करते हैं. इलीसीबा और अनामिका चौबे दोनों ही अपने पहले नेशनल में गोल्ड और दूसरे नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल पा चुकी हैं. अब एक बार फिर अपने राज्य के लिए प्रदर्शन करने को तैयार हैं.