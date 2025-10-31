स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के लिए नहीं मिल रहे पात्र स्टूडेंट, 150 सीट के लिए अब तक केवल 21 कैंडिडेट
स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में कई नई शर्तें जोड़ी गई हैं.
October 31, 2025
जयपुर: उच्च शिक्षा विभाग ने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2025-26 की नई गाइडलाइन जारी करने के बाद पात्र कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहे. बीते दिनों सरकार ने स्कॉलरशिप की सीटों में बड़ा बदलाव कर विदेश में पढ़ाई के लिए 150 सीटें और देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए 350 सीटें रखी. लेकिन विदेश में पढ़ाई के लिए 150 सीट के लिए सिर्फ 52 ही आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 21 कैंडिडेट को सेलेक्ट गया. इसी तरह देश के शिक्षण संस्थानों के लिए 283 आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से 137 को सेलेक्ट किया गया है. वहीं अब 8 लाख से कम आय वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स के लिए आवेदन का दूसरा चरण शुरू किया गया है.
पढ़ाई के साथ जिम्मेदारी भी: स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में कई नई शर्तें जोड़ी गई हैं. छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई पूरी होने के बाद राजस्थान में नौकरी करना जरूरी होगा. साथ ही उन्हें अपने कोर्स से जुड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शोध कार्य और मेंटरिंग गतिविधियां भी पूरी करनी होंगी. इन शर्तों का मकसद ये है कि जो छात्र सरकारी सहायता से पढ़ाई करें, वे आगे चलकर राज्य के विकास में योगदान दें.
छात्रों की रुचि में कमी!: हालांकि नई शर्तों और सीटों में बदलाव के बाद विद्यार्थियों में योजना को लेकर रुचि थोड़ी कम हुई है. विदेश की 150 सीटों के लिए पहले चरण में केवल 52 आवेदन आए, जिनमें से 21 चयनित हुए. जबकि देश के शिक्षण संस्थानों की 350 सीटों के लिए 283 आवेदन मिले, जिनमें से 137 विद्यार्थियों का चयन हुआ है. कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ ओपी बैरवा ने बताया कि इस बार पूरी प्रक्रिया को तय समय में पूरा किया गया. सभी आवेदनों की जांच कर पात्रों की सूची जारी की गई और जो पात्र नहीं पाए गए, उनकी रिजेक्शन लिस्ट भी सार्वजनिक की गई है. इससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही है.
अब दूसरा चरण 28 नवंबर तक: उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के होनहार विद्यार्थियों को देश और विदेश के श्रेष्ठ संस्थानों में पढ़ाई का मौका देना है, ताकि वे आगे चलकर अपनी प्रतिभा से राज्य का नाम रोशन कर सकें. सरकार चाहती है कि स्कॉलरशिप से पढ़ने वाले विद्यार्थी अपनी शिक्षा का लाभ राज्य को लौटाएं. ऐसे में पात्र छात्रों के लिए अब आवेदन का दूसरा चरण शुरू किया गया है, जो 28 नवंबर तक चलेगा. इस दौरान आने वाले आवेदनों की भी जांच कर पात्र विद्यार्थियों की दूसरी सूची जारी की जाएगी.