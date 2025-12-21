ETV Bharat / state

'योग्य भूमिहीन लाभार्थियों को जल्द ही 100-वर्ग गज के प्लॉट मिलेंगे'- सीएम नायब सैनी

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "राज्य सरकार जल्द ही भूमिहीन और जरूरतमंद परिवारों को 100-वर्ग गज के रिहायशी प्लॉट आवंटित करेगी. लगभग 7,000 ऐसे लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जाएगा और उसके बाद उन्हें घर बनाने के लिए तय वित्तीय सहायता दी जाएगी." शनिवार को सीएम सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र के प्रहलाद पुर, बादरपुर और बानी गांवों में एक रैली और जन संवाद कार्यक्रमों को संबोधित किया.

योग्य आवेदकों को मिलेंगे 100 गज के प्लॉट: कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान सीएम ने लोगों की शिकायतें सुनीं और तुरंत समाधान के लिए मौके पर ही निर्देश दिए. सीएम सैनी ने कहा कि "मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत, लगभग 15,500 परिवारों को पहले ही 30-वर्ग गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं. जल्द ही, योग्य आवेदकों को इस योजना के तहत दूसरी किस्त के रूप में 30-वर्ग गज के प्लॉट का अतिरिक्त आवंटन मिलेगा."

नई सरकारी भर्तियों की घोषणा जल्द: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा "सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए जल्द ही नई सरकारी भर्तियों की घोषणा करेगी. चुनाव के दौरान, सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी करने का वादा किया था और तीसरी बार सरकार बनाने के बाद, इस वादे को सबसे पहले पूरा किया गया. इतिहास में पहली बार, 25,000 युवाओं को एक साथ मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई."