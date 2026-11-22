अब पात्र किसानों को नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, डीएम ने दिए ये निर्देश
औरैया के डीएम बृजेश कुमार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा बैठक की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 1:06 PM IST
औरैया: कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना और मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में दोनों योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों, लंबित प्रकरणों और पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की स्थिति पर चर्चा की गई.
जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दुर्घटना में मृतक या दिव्यांग हुए पात्र किसानों और उनके परिजनों से जुड़े मामलों का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ परीक्षण किया जाए. सभी प्रकरणों का निर्धारित समयसीमा में निस्तारण सुनिश्चित करते हुए पात्र लोगों को शासन की ओर से अनुमन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए.
डीएम ने कहा कि आवेदन पत्रों में किसी प्रकार की कमी या अभिलेखों से संबंधित समस्या होने पर आवेदक को समय से इसकी जानकारी दी जाए, ताकि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर प्रक्रिया पूरी की जा सके. लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर उनका प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए. किसी भी पात्र व्यक्ति को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.
बैठक में एडीएम (वित्त एवं राजस्व) अविनाश चंद्र मौर्य, एडीएम न्यायिक नीरज प्रसाद, एसडीएम बिधूना कमल कुमार सिंह, तहसीलदार सदर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.
डीएम बृजेश कुमार ने बताया कि दोनों योजनाओं का प्रचार-प्रसार कराने पर भी जोर दिया, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद और पात्र परिवार इनका लाभ उठा सकें. संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए, उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पात्र लोगों तक पहुंचाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है. इसमें लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.
दुर्घटना में जान गंवाने वाले या दिव्यांग होने वाले किसानों और उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय से मिले और उन्हें कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें. इसके लिए जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं.
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