ETV Bharat / state

अब पात्र किसानों को नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, डीएम ने दिए ये निर्देश

किसान परिवारों को मुआवजे के लिए नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर, डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया: कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना और मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में दोनों योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों, लंबित प्रकरणों और पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की स्थिति पर चर्चा की गई.

जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दुर्घटना में मृतक या दिव्यांग हुए पात्र किसानों और उनके परिजनों से जुड़े मामलों का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ परीक्षण किया जाए. सभी प्रकरणों का निर्धारित समयसीमा में निस्तारण सुनिश्चित करते हुए पात्र लोगों को शासन की ओर से अनुमन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए.