ETV Bharat / state

PM आवास योजना पर बड़ी अपडेट, जारी हुई पात्रता सूची, अपात्र हितग्राहियों को मिला मौका

छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को लेकर पात्रता सूची जारी की गई है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA
पीएम आवास योजना (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2026 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. रायपुर जिले में आवास प्लस 2.0 सर्वे के आधार पर तैयार प्राथमिकता सूची को ग्रामसभा से मंजूरी मिल गई है. अब अपात्र सूची में शामिल हितग्राहियों के पास अपनी आपत्ति दर्ज कराने का मौका है.

पहले चेक करें अपना नाम

रायपुर जिले के चारों जनपदों के लिए आवास प्लस 2.0 के आधार पर तैयार सिस्टम जनरेट प्राथमिकता सूची का ग्रामसभा में अनुमोदन हो चुका है. पात्र और अपात्र हितग्राहियों की सूची संबंधित जिला कार्यालय, विकासखंड कार्यालय और ग्राम पंचायत भवन के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है. यानी सबसे पहले सूची में अपना नाम और पात्रता की स्थिति जरूर जांच लें.

अपात्र हैं तो घबराएं नहीं

अगर आपका नाम अपात्र सूची में आया है, तो आपके पास अपनी बात रखने का मौका है. 28 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक ग्रामसभा में लिखित दावा-आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है. इसके लिए निर्धारित समय के भीतर संबंधित ग्रामसभा में आवेदन देना होगा.

आपकी आपत्ति पर होगा विचार

समय-सीमा के भीतर प्राप्त लिखित दावा-आपत्तियों पर जिला स्तरीय समिति नियमानुसार विचार करेगी. ऐसे में अगर किसी हितग्राही को लगता है कि पात्रता के बावजूद उसका नाम अपात्र सूची में शामिल हुआ है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

10 अक्टूबर के बाद मौका नहीं

दावा-आपत्ति को लेकर जिला पंचायत ने समय-सीमा भी स्पष्ट कर दी है. 10 अक्टूबर के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा. साथ ही त्रुटिपूर्ण या अस्पष्ट आवेदन भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते दावा-आपत्ति दर्ज करना जरूरी है.

सूची कहां मिलेगी

हितग्राही अपनी पात्रता की स्थिति संबंधित जिला कार्यालय, विकासखंड कार्यालय और ग्राम पंचायत भवन के सूचना पटल पर देख सकते हैं. सूची में नाम की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही जरूरत के मुताबिक दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

सेवा संकल्प बाइक रैली : अरुण साव ने राइडर्स के साथ चलाई बाइक, युवा मोर्चा ने किया भव्य स्वागत

राज्य प्रशासनिक सेवा के 125 अधिकारियों का तबादला, अपर कलेक्टर स्तर पर किए गए बड़े बदलाव

एशियन गेम्स की स्वर्णिम जीत पर संजू देवी का सम्मान, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा-छत्तीसगढ़ को आप पर गर्व

TAGGED:

PMAYG
छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
आवास प्लस
PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.