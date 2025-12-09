ETV Bharat / state

इन महिलाओं को घर बनाने के लिए सुक्खू सरकार देती है 3 लाख, जानें कैसे करें आवेदन

अपना घर बनाने का सपना पूरा करेगी सरकार, महिलाओं को किस्तों में मिलेगा पैसा, जानें कौन ले सकता है लाभ और कैसे करें आवेदन.

विधवा एवं एकल नारी आवास योजना
विधवा एवं एकल नारी आवास योजना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 7:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: एकल और विधवा महिलाओं के लिए हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू की थी. इस योजना से विधवा और एकल महिलाओं को आवास बनाने के लिए सरकार आर्थिक मदद देती है. कैसे पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं और कैसे इसके लिए आवेदन किया जाता है. इस लेख में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी.

योजना का उद्देश्य विधवा एवं अकेल महिला के आवास बनाने का सपना पूरा करना है. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए सशक्तिकरण निदेशालय की ओर इसका संचालन किया जा रहा है. इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता संबंधी योग्यताएं है. इन्हें पूरा करने के बाद ही इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं को मिलता है.

योजना के मुख्य लाभ

पात्र महिलाओं को आवास निर्माण के लिए ₹3,00,000/- (तीन लाख रुपये) की आर्थिक सहायता दी जाती है. भुगतान का तरीका: यह राशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में दो बराबर किश्तों में प्रदान की जाती है. वित्तीय सहायता के साथ-साथ बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी.

योजना की बड़ी बातें

  • कुल सहायता: ₹3,00,000.
  • किस्तों की संख्या: 2 किश्तें.
  • किसे लाभ मिलेगा: विधवा, एकल, परित्यक्ता, दिव्यांग महिलाएं.
  • 2 साल के भीतर घर तैयार करना होगा.
  • घर का आकार: कम से कम 180 वर्ग फुट.

कौन ले सकता है लाभ?

आवेदन करने वाली महिला हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए. विधवा, अविवाहित, 40 वर्ष से अधिक की एकल महिला, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला. इस योजना के लिए केवल विधवा महिलाएं और एकल नारियां ही पात्र हैं. महिला का कामगार बोर्ड में पंजीकृत होना और पिछले 12 महीनों में 90 दिन कार्य होना आवश्यक है. इसके साथ ही आवेदक महिला के परिवार की वार्षिक आय ₹2,50,000/- (ढाई लाख रुपये) प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. इस योजना के लिए वो महिलाएं भी पात्र हैं जिन्हें सरकार ने 2 बिस्वां भूमि उपलब्ध करवाई है. इसके साथ ही आवेदन करने वाली महिला के पास अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए. ऐसी महिलाएं जिनका मकान कच्चा या जीर्ण अवस्था में है. परिवार को पहले किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला होना चाहिए. इस योजना के तहत अनुदान राशि 10 वर्षों में केवल एक ही बार दी जाएगी. इस योजना में उन महिलाओं को प्राथमिकता जिनके मकान प्राकृतिक आपदाओं (जैसे अग्नि, बाढ़, भूकम्प) से नष्ट हो गए हैं, जो महिलाएं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त हैं.

आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल में निवास का प्रमाण/ स्थायी प्रमाण पत्र.
  • विधवा/एकल नारी प्रमाण पत्र.
  • आय प्रमाण पत्र.
  • भूमि प्रमाण पत्र.
  • बैंक खाते की जानकारी.
  • अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC).

आवेदन की प्रक्रिया

पात्र महिलाएं ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं. आवेदन को नोडल विभाग (सशक्तिकरण निदेशालय) के पास जमा किया जाता है.दिशा-निर्देशों के अनुसार, केस की जांच के बाद, अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया जाता है. मंजूरी के बाद, राशि दो बराबर किश्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है. 2 साल के भीतर घर बनाना अनिवार्य है. लाभार्थी को पैसा मिलते ही 2 साल के अंदर घर का निर्माण पूरा करना होगा. निर्माण पहले से जमा करवाए गए मकान के नक्शे के अनुसार ही होना चाहिए. प्रत्येक चरण पर निरीक्षण के बाद ही अगली किश्त जारी की जाती है.

घर निर्माण की शर्तें

इस योजना के तहत घर निर्माण की कुछ शर्तें हैं उसे पूरा करना जरूरी है. इन्हें पूरा न करने पर योजना से वंचित होना पड़ सकता है. कम से कम 180 वर्ग फुट प्लिंथ एरिया का मकान बनाना आवश्यक है. घर में एक कमरा, रसोई, स्नानघर और शौचालय अनिवार्य रूप से होना चाहिए. इस योजना का मकसद उन महिलाओं को राहत देना है जो विधवा हैं, विवाहित नहीं हैं, दिव्यांग हैं या आर्थिक-सामाजिक कारणों से घर नहीं बना पा रही हैं. बस महिला को अपनी पात्रता सिद्ध करनी होती है, जिसके बाद उसे योजना का लाभ मिल सकता है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल का ये शख्स पंजाब तक के राजाओं को देता था कर्ज, शिमला बस स्टैंड समेत ऊना-कांगड़ा में लोगों को दान की जमीनें

TAGGED:

MUKHYAMANTRI VIDHWA EKAL NAARI AWAS
HOW TO APPLY VIDHWA EKAL NAARI AWAS
VIDHWA EKAL NAARI AWAS ELIGIBILITY
एकल नारी आवास योजना
VIDHWA EKAL NAARI AWAS YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.