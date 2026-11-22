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धनबाद जेल से कुख्यात बंटी खान समेत 11 बंदियों की अलग-अलग जेलों में किया जाएगा शिफ्ट, एसएसपी ने बताया प्रीवेंटिव एक्शन

बंटी खान को सड़क पर मार्च कराती पुलिस (पुरानी तस्वीर). ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: मंडल कारा में बंद कुख्यात अपराधी बंटी खान उर्फ जियाउल खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. जेल के भीतर गिरोह के प्रभाव और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जेल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. बंटी खान समेत उसके गिरोह से जुड़े 11 बंदियों को राज्य की अलग-अलग जेलों में शिफ्ट करने की तैयारी की. इसकी पुष्टि धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने की है.

एसएसपी के अनुसार, बंटी खान को हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा भेजने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन इस बीच बंटी खान की पत्नी ने अदालत में आवेदन देकर आशंका जताई है कि धनबाद से हजारीबाग ले जाने के दौरान उसके पति का एनकाउंटर किया जा सकता है. उसने अदालत से सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने की गुहार लगाई है.