धनबाद जेल से कुख्यात बंटी खान समेत 11 बंदियों की अलग-अलग जेलों में किया जाएगा शिफ्ट, एसएसपी ने बताया प्रीवेंटिव एक्शन
धनबाद जेल से बंटी खान समेत 11 बंदियों को राज्य के अलग-अलग जेलों में शिफ्ट करने की तैयारी है. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद
Published : November 22, 2026 at 4:50 PM IST
धनबाद: मंडल कारा में बंद कुख्यात अपराधी बंटी खान उर्फ जियाउल खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. जेल के भीतर गिरोह के प्रभाव और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जेल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. बंटी खान समेत उसके गिरोह से जुड़े 11 बंदियों को राज्य की अलग-अलग जेलों में शिफ्ट करने की तैयारी की. इसकी पुष्टि धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने की है.
एसएसपी के अनुसार, बंटी खान को हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा भेजने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन इस बीच बंटी खान की पत्नी ने अदालत में आवेदन देकर आशंका जताई है कि धनबाद से हजारीबाग ले जाने के दौरान उसके पति का एनकाउंटर किया जा सकता है. उसने अदालत से सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने की गुहार लगाई है.
धनबाद जेल प्रशासन का प्रीवेंटिव एक्शन
धनबाद मंडल कारा में बंद बंटी खान उर्फ जियाउल खान और उसके गिरोह से जुड़े बंदियों को लेकर जेल प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. जेल प्रशासन के अनुसार, जेल के भीतर गिरोह से जुड़े बंदियों की संख्या और उनके बढ़ते प्रभाव के कारण सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. आशंका जताई जा रही है कि गिरोह के सदस्य दूसरे बंदियों को डराकर अपने प्रभाव में शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं. इसी को देखते हुए जेल प्रशासन ने बंटी खान समेत 11 बंदियों को अलग-अलग जेलों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है.
जेल प्रशासन ने कोर्ट को सूचना भेजी
जेल प्रशासन ने इस संबंध में संबंधित अदालत को भी सूचना भेजी है. बंटी खान को हजारीबाग स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा भेजने का आदेश जारी किया गया है. वहीं गिरोह से जुड़े अन्य बंदियों को बोकारो, गिरिडीह और दुमका समेत राज्य की अलग-अलग जेलों में स्थानांतरित किया जाएगा. जेल प्रशासन का उद्देश्य जेल के भीतर आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है.
बंटी खान की पत्नी ने जताई एनकाउंटर की आशंका
इधर, जेल शिफ्टिंग की खबर सामने आने के बाद बंटी खान की पत्नी अदालत पहुंच गई है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दिए गए आवेदन में उसने अपने पति की जान को खतरा बताया है. आवेदन के मुताबिक, पत्नी को जानकारी मिली कि उसके पति को धनबाद से हजारीबाग जेल स्थानांतरित किया जा रहा है. ऐसे में उसे आशंका है कि इस दौरान धनबाद से हजारीबाग ले जाने के रास्ते में पुलिस उसके पति का एनकाउंटर कर सकती है.
पत्नी ने अदालत से मांग की है कि बंटी खान को जेल ले जाते समय उसके पैर में लोहे की बेड़ी लगाई जाए. साथ ही उसे बुलेटप्रूफ जैकेट पहनाकर सीसीटीवी की निगरानी में ले जाया जाए, ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो.
एक तरफ जेल के भीतर गिरोह के प्रभाव को खत्म करने के लिए जेल प्रशासन ने बंटी खान समेत 11 बंदियों को अलग-अलग जेलों में भेजने का फैसला लिया है, तो दूसरी तरफ बंटी खान की पत्नी ने अदालत में सुरक्षा की गुहार लगाई है. अब इस पूरे मामले में जेल स्थानांतरण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और अदालत का रुख महत्वपूर्ण होगा.
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