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धौलपुर: जन्मदिन पार्टी की बची हुई पनीर की सब्जी खाने से फूड पॉइजनिंग, एक ही परिवार के 11 लोग बीमार

धौलपुर के लूला का पुरा गांव में जन्मदिन पार्टी की बची हुई पनीर सब्जी खाने से एक परिवार के 11 सदस्य बीमार हो गए.

फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार
फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 3:53 PM IST

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धौलपुर: जिले के मनिया थाना क्षेत्र के लूला का पुरा गांव में जन्मदिन की पार्टी की बची हुई पनीर की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 11 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए. सभी की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उपचार जारी है. सभी मरीजों की हालत में सुधार बताया जा रहा है.

बासी पनीर की सब्जी से फूड पॉइजनिंग: प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि गांव निवासी सतीश कुशवाहा के घर गुरुवार को बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी का आयोजन किया गया था. इस दौरान मटर-पनीर सहित अन्य व्यंजन बनाए गए. रात में परिवार के लोगों ने भोजन किया और बची हुई पनीर की सब्जी को एक बर्तन में रख दिया गया.

डॉ. समरवीर सिंह सिकरवार (ETV Bharat Dholpur)

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शुक्रवार को उसी सब्जी को दोबारा गर्म कर परिवार के सदस्यों ने भोजन में इस्तेमाल किया. खाना खाने के करीब एक घंटे बाद एक-एक कर सभी की तबीयत बिगड़ने लगी. उन्हें पेट दर्द, उल्टी, दस्त और चक्कर आने की शिकायत हुई. एक साथ कई लोगों की तबीयत खराब होने से गांव में हड़कंप मच गया. परिजन और ग्रामीण सभी मरीजों को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे.

सभी का इलाज अस्पताल में जारी: अस्पताल में सीमा, पिंकी, पूनम, अनुष्का, त्रिवेणी, सुनीता, लकी, नितिन, सतीश, पंचम सिंह सहित कुल 11 लोगों को भर्ती कर उपचार शुरू किया गया. जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. समरवीर सिंह सिकरवार स्वयं पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि सभी मरीज फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं. उल्टी और दस्त के कारण शरीर में पानी की कमी हो गई थी. सभी का इमरजेंसी वार्ड में उपचार किया जा रहा है. फिलहाल सभी मरीजों की स्थिति में सुधार है और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी.

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