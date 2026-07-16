ETV Bharat / state

वाराणसी में 'गंगा-वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर' को केंद्र की मंजूरी; BJP ने ऐतिहासिक निर्णय बताया

वाराणसी में 'गंगा-वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर' को केंद्र की मंजूरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: केंद्र सरकार ने वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर दो एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. इसकी लागत 25,445 करोड़ रुपए की है. केंद्र ने करीब 89 किलोमीटर लंबे 'गंगा और वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर' को हरी झंडी दे दी है.

केंद्रीय कैबिनेट ने वरुणा नदी के किनारे 43.218 किलोमीटर लंबे और गंगा नदी पर लगभग 46 किलोमीटर 6 और 4 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है. यह हाइब्रिड एम्यूटी मॉडल पर विकसित की जाएगी.

इसकी अनुमानित लागत लगभग 25 हजार करोड़ है. इसके बनने से शहर के सभी हिस्सों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी. अभी 40 मिनट में तय होने वाला सफर महज 20 मिनट में पूरा होगा.

बेहतर कनेक्टिविटी होगी: मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने बताया कि सड़कों के मामले में वाराणसी को 25000 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिली है. इसमें गंगा और वरुणा कॉरिडोर के एलिवेटेड रोड हैं.

गंगा पर बनने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर 43.039 किमी का है और यह 6 लेन का एलिवेटेड मेन कैरिजवे होगा. एक केबल-स्टे ब्रिज, एक एक्स्ट्राडोज्ड फुट ओवर ब्रिज-कम-मेजर ब्रिज, लूप, रैंप, लिंक रोड और सर्विस रोड भी इसमें शामिल है.

यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत कुल 14,447.64 करोड़ रुपए की लागत पर कार्यान्वित की जाएगी. इसमें 6,037.85 करोड़ रुपए की सिविल निर्माण लागत और 541.11 करोड़ रुपए की भूमि अधिग्रहण लागत शामिल है.

उन्होंने बताया कि यह परियोजना एनएच-19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी. इससे शहर के सड़क नेटवर्क पर भीड़ कम हो जाएगी. शहरी आवागमन में सुधार होगा.

दूरी होगी कम-समय बचेगा: इस परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में औसत यात्रा समय लगभग 60 मिनट से घटकर 20 मिनट होने की उम्मीद है, जो लगभग 67 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है.