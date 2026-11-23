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कवर्धा के गांवों में हाथियों का उत्पात, एक महीने में तीन लोगों की मौत, अब घर और राशन को हाथी बना रहे निशाना

कवर्धा में हाथियों का उत्पात ( ETV BHARAT )

कवर्धा: जिले के वनांचल क्षेत्रों में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाथियों का दल अब मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ दूसरी परेशानी भी पैदा कर रहा है. ग्रामीणों इलाकों के घरों में घुसकर हाथियों का दल अनाज और खाद्य सामग्री को भी अपना आहार बना रहा है.

हाथियों के हमले से लोगों में दहशत हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर जंगल में रात गुजारना पड़ रहा है. ताजा मामला तरेगांव वन परिक्षेत्र के दातिरेवार, बाकी, भूरसीपकरी और केसमर्दा गांव का है, जहां रविवार रात चार हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया. जिससे लोगों में डर का माहौल है.