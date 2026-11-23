कवर्धा के गांवों में हाथियों का उत्पात, एक महीने में तीन लोगों की मौत, अब घर और राशन को हाथी बना रहे निशाना
कवर्धा के तरेगांव वन परिक्षेत्र में हाथियों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 6:23 PM IST
कवर्धा: जिले के वनांचल क्षेत्रों में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाथियों का दल अब मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ दूसरी परेशानी भी पैदा कर रहा है. ग्रामीणों इलाकों के घरों में घुसकर हाथियों का दल अनाज और खाद्य सामग्री को भी अपना आहार बना रहा है.
हाथियों के हमले से लोगों में दहशत
हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर जंगल में रात गुजारना पड़ रहा है. ताजा मामला तरेगांव वन परिक्षेत्र के दातिरेवार, बाकी, भूरसीपकरी और केसमर्दा गांव का है, जहां रविवार रात चार हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया. जिससे लोगों में डर का माहौल है.
हाथियों ने मकान के गांवों को तोड़ा
हाथियों ने बैगा आदिवासियों के मकानों की दीवारें तोड़ दीं और घरों में रखा अनाज खाकर बर्बाद कर दिया. दातिरेवार निवासी बुधराम बैगा का परिवार रात में भोजन करने बैठा था, तभी अचानक चार हाथियों का दल घर के पास पहुंच गया. जान बचाने के लिए पूरा परिवार घर छोड़कर जंगल की ओर भागा और पूरी रात वहीं छिपकर गुजारी.
सुबह लौटने पर घर के हालात देखकर परिवार के होश उड़ गए. हाथियों ने मकान की दीवार तोड़ दी थी और घर में रखा राशन बिखेर दिया था. सबसे बड़ी बात यह है कि बेटे की शादी की तैयारी के लिए परिवार ने नौ बोरी चावल सहित अन्य खाद्य सामग्री जुटाकर रखी थी, जिसे हाथियों ने खाकर और बर्बाद कर दिया. इसी रात हाथियों ने भूरसीपकरी में भी तीन मकानों को नुकसान पहुंचाया. वन विभाग की टीम ने प्रभावित गांवों में पहुंचकर नुकसान का सर्वे किया और मुआवजा प्रकरण तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है.
हाथियों के मूवमेंट से बढ़ रही लोगों की परेशानी
दूसरी ओर बोड़ला ब्लॉक मुख्यालय के करीब छिरपानी गांव के आसपास एक अकेला हाथी विचरण कर रहा है. बताया जा रहा है कि इसी हाथी के हमले में एक महीने के भीतर तीन लोगों की मौत हो चुकी है. कई ग्रामीण भी घायल हो चुके हैं. सप्ताहभर पहले चार हाथियों के दल ने एक महिला को कुचलकर मार डाला था. अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हाथियों की दहशत पर वन विभाग कब लगाम लगाएगा.