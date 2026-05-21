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टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हाथियों का आतंक, 15 दिन में दो को कुचला

हाथी विचरण क्षेत्र में जाना पड़ा भारी, मवेशी चराने गए बुजुर्ग को हाथियों ने कुचलकर उतारा मौत के घाट

ELEPHANTS TRAMPLED
हाथियों का आतंक (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 21, 2026 at 7:19 AM IST

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कोरिया: कोरिया वन मंडल अंतर्गत गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. वन विभाग की लगातार चेतावनी, मुनादी और सतर्कता अभियान के बावजूद एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. हाथी दल के हमले में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई.घटना के बाद ग्रामीणों में भय और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है.

लापता बुजुर्ग की जंगल में मिली लाश, हाथियों ने कुचला

सूकतरा गांव निवासी एक बुजुर्ग पिछले एक दिन से लापता था. परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी काफी तलाश की, जिसके बाद जंगल के भीतर उसकी क्षत-विक्षत लाश बरामद हुई. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग मवेशी चराने जंगल की ओर गया था, तभी अचानक उसका सामना हाथी दल से हो गया. बताया जा रहा है कि हाथियों ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

Guru Ghasidas Tamor Pingla Tiger Reserve
गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व (ETV Bharat Chhattisgarh)

वन विभाग ने परिजनों को दी सहायता राशि

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं वन विभाग द्वारा मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता राशि भी उपलब्ध कराई गई है.

Elephants trampled
बुजुर्ग के परिजन को वन विभाग ने दिया सहायता राशि (ETV Bharat Chhattisgarh)

"चेतावनी के बाद ग्रामीण जा रहे जंगल"

सौरव सिंह पार्क डायरेक्टर ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से क्षेत्र में हाथियों के लगातार विचरण की सूचना ग्रामीणों को दी जा रही थी. वन अमला 24 घंटे गश्त कर रहा था तथा गांव-गांव मुनादी कर लोगों को जंगल और हाथी प्रभावित क्षेत्रों में नहीं जाने की चेतावनी दी जा रही थी. कई स्थानों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं, इसके बावजूद लोगों द्वारा सतर्कता नहीं बरतना जानलेवा साबित हो रहा है.

15 दिन में हाथियों ने दो को कुचला

गौरतलब है कि बीते सप्ताह भी हाथी दल ने एक वृद्ध महिला को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था. गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बीते एक पखवाड़े के भीतर हाथियों के हमले से यह दूसरी मौत है. लगातार बढ़ रही घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त है और लोग शाम ढलते ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं.

वन विभाग की जंगल में पास रह रहे ग्रामीणों से अपील

वन विभाग ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि हाथी विचरण क्षेत्र में अकेले न जाएं, रात के समय जंगल और आसपास के इलाकों से दूरी बनाए रखें तथा हाथियों की किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल वन विभाग को दें। विभाग का कहना है कि थोड़ी सी सावधानी बड़े हादसों को रोक सकती है.

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