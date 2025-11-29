ETV Bharat / state

हाथियों ने पति पत्नी को कुचला, खलिहान में रखवाली कर रहे थे दंपत्ति

भटगांव थाना क्षेत्र के बिसाही पोड़ी गांव के पास हाथियों ने डाला है डेरा.

ELEPHANT KILLS COUPLE
हाथियों ने पति पत्नी को कुचला (ETV Bharat)
सूरजपुर: इंसान और हाथियों के बीच टकराव की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. शुक्रवार देर रात खलिहान में रखवाली कर रहे किसान दंपत्ति को हाथियों ने कुचल दिया. घटना भटगांव थाना इलाके के कपसरा बिसाही पोड़ी गांव की है. गांव वालों के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब दंपत्ति अपने खेत में सो रहे थे. रात करीब 2 बजे हाथियों का झुंड खेतों में पहुंचा. पति पत्नी दोनों खेत में फसल की रखवाली कर रहे थे. हाथियों की नजर जैसे ही खेत में सो रहे दंपत्ति पर पड़ी वो आक्रमक हो गए. पति पत्नी जबतक खुद को बचाने के लिए भागते, तबतक हाथियों ने उनको अपनी चपेट में ले लिया. हाथियों के हमले में दंपत्ति की मौत हो गई.

हाथियों ने पति पत्नी को कुचला, दोनों की मौत

सुबह जब गांव वाले खेतों की ओर निकले तो दंपत्ति की लाश खेतों में मिली. मृतक किसान कबिलास राजवाड़े और उसकी पत्नी धनियारों के शव बुरी तरह से क्षत विक्षत हालत में थे. गांव वालों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस और वन विभाग की टीम को दी. खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई शुरू की गई. गांव वालों से वन विभाग ने हादसे के बारे में जानकारी ली. गांव वालों ने बताया कि दोनों लोग फसल की रखवाली के लिए खलिहान में सो रहे थे.

वन विभाग देगा मुआवजा

हाथियों से हुई मौत और फसल के नुकसान पर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान शासन की ओर से है. हाथियों के हमले से मौत होने पर मुआवजे की राशि राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक दी जाती है. आमतौर पर 6 लाख और उससे ज्यादा की राशि मुआवजे के तौर पर दी जाती है.मुआवजा राशि दिए जाने में भी कई तरह के प्रावधान हैं. मुआवजे का दावा करने के लिए, मृतक के कानूनी वारिसों को कई दस्तावेज जमा करने होते हैं. जिसमें शादी का प्रमाण पत्र, पंचायत या सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र और परिवार के अन्य कानूनी दस्तावेज शामिल हैं.

हाथियों से बचने के उपाए

हाथी प्रभावित इलाके में रहने वालों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए. वन विभाग की ओर से जारी किए गए अलर्ट पर ध्यान रखना चाहिए. अगर इलाके में हाथियों की मौजूदगी है तो सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए. गांव में जब हाथी का प्रवेश हो तो वन विभाग के नियमों के मुताबिक उसे भगाने का प्रयास करना चाहिए. अक्सर हाथियों को मशाल की रोशनी, शोर और पटाखों की आवाज से भगाने की हिदायत दी जाती है. वन विभाग हथियों के करीब जाने से भी बचने के निर्देश देता है.

हाथियों से बचने के लिए इन बातों को रखें ध्यान

  • वन विभाग की ओर से जारी किए गए अलर्ट का थ्यान रखें.
  • अलर्ट मिलते ही सुरक्षित जगहों पर चले जाएं.
  • हाथियों के आने की खबर वन विभाग को तुरंत दें.
  • हाथियों को भगाने के लिए शोर मचाएं.
  • हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग पटाखे भी देता है, उसका इस्तेमाल करें.
  • हाथियों के करीब जाने से बचें.
  • हाथियों का पीछा करने की कोशिश नहीं करें.

इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष की घटनाएं

  • 23 जुलाई 2025: रायगढ़ में 2 अलग अलग जगहों पर हाथियों ने तीन लोगों को कुचलकर मार डाला. मरने वालों में एक 3 साल का बच्चा भी शामिल था.
  • 16 जून 2025: रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज में हाथियों ने एक महिला को कुचल दिया. महिला को बचाने के चक्कर में एक ग्रामीण भी जख्मी हो गया.
  • 8 अगस्त 2023: जशपुर वन मंडल में हाथी के हमले में 1 ग्रामीण की जान चली गई. घटना बगीचा थाना इलाके की है.
  • 24 जून 2019: कोरबा में हाथियों ने ग्रामीण को कुचलकर मार डाला.
  • कोरबा: जिले में हाथियों का उत्पात जारी है. सोमवार की सुबह हाथियों ने एक ग्रामीण को पटक-पटककर मार डाला है.
  • 28 नवंबर 2025: कोरिया के सूरजपुर वन मंडल में हाथियों के झुंड ने गांव में जमकर तबाही मचाई.

छत्तीसगढ़ के हाथी प्रभावित जिलों के नाम

प्रदेश के कई जिले हाथी प्रभावित हैं. सरगुजा संभाग के ज्यादातर जिले हाथी प्रभावित जिलों में गिने जाते हैं. इसके साथ ही रायगढ़, कोरबा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, कोरिया ऐसे जिले हैं जहां इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष होता रहता है.

संपादक की पसंद

