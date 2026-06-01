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सीधी में आधी रात हाथियों का कहर, घर में सो रहे दंपति को कुचला, ग्रामीणों का शव उठाने से इनकार

सीधी जिले की ग्राम पंचायत गाजर अंतर्गत चिनगी गांव का मामला. बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीणों ने शवों को उठाने से किया इनकार.

SIDHI ELEPHANTS TRAMPLE ELDERLY
हाथियों ने वृद्ध दंपति को कुचला (AFP - File Photo))
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 11:19 AM IST

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सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी में रविवार देर रात एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. रात करीब 2 बजे जंगली हाथियों के झुंड ने एक कच्चे मकान को घेर लिया और घर में सो रहे वृद्ध दंपति पर हमला कर दिया. हाथियों ने मकान को तोड़ते हुए दोनों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान भैयालाल यादव (60 वर्ष) और उनकी पत्नी के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे गांव में मातम और आक्रोश का माहौल है. वही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए हैं और शवों को उठाने से इनकार कर रहे हैं.

सीधी जिले की ग्राम पंचायत गाजर अंतर्गत चिनगी गांव की घटना

घटना सीधी जिले की ग्राम पंचायत गाजर अंतर्गत चिनगी गांव की है. ग्रामीणों का आरोप है कि यह हादसा केवल हाथियों के हमले का नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है. उनका कहना है कि गांव के कई परिवारों को वन क्षेत्र से विस्थापित किया गया, लेकिन भैयालाल के परिवार समेत लगभग 40 लोगों को विस्थापन योजना का लाभ नहीं दिया गया. इसी कारण पूरा गांव खाली नहीं हो पाया और लोग आज भी हाथियों के खतरे के बीच रहने को मजबूर हैं.

Sidhi Elephant kills elderly couple
हाथियों ने तोड़ दिया कच्चा मकान (ETV Bharat)

विस्थापन को लेकर प्रशासन और एसडीएम को कई बार दिए जा चुके आवेदन

वही ग्रामीणों ने बताया कि विस्थापन को लेकर कई बार प्रशासन और एसडीएम कार्यालय में आवेदन दिए गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण कई परिवार विस्थापन के लिए तैयार नहीं हुए. गौरतलब है कि पहले विस्थापन पैकेज की राशि 10 लाख रुपये प्रति व्यक्ति थी, जिसे लगभग एक वर्ष पूर्व बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया था.

Sidhi Elephant kills elderly couple
हाथियों ने वृद्ध दंपति को कुचला (ETV Bharat)

विस्थापन नीति तथा मुआवजे को लेकर जवाब मांग रहे ग्रामीण

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है. हालांकि ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और वे विस्थापन नीति तथा मुआवजे को लेकर जवाब मांग रहे हैं. इस मामले मे एसडीएम शैलेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही वे मौके के लिए रवाना हो गए हैं. पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और ग्रामीण इस हादसे को विस्थापन व्यवस्था की बड़ी विफलता बता रहे हैं. उनका कहना है कि यदि समय रहते सभी पात्र परिवारों का पुनर्वास किया गया होता तो शायद आज दो लोगों की जान नहीं जाती.

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