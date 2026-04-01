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सूरजपुर में सड़क पार करते दिखे हाथी, दोनों तरफ राहगीरों की भीड़

सूरजपुर वन परिक्षेत्र के खरगोन कला क्षेत्र में हाथियों के विचरण की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग मौके पर पहुंचा.

SURAJPUR ELEPHANTS
सूरजपुर हाथी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 7:59 AM IST

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सूरजपुर: महुआ का सीजन शुरू होते ही जंगलों में एक बार फिर हाथियों की हलचल तेज हो गई है. महुआ के फूलों की खुशबू और स्वाद से आकर्षित होकर हाथियों के झुंड आबादी और सड़कों के नजदीक तक पहुंचने लगे हैं. ताजा मामला सूरजपुर वन परिक्षेत्र के खरगोन कला क्षेत्र का है, जहां बीच सड़क पर हाथियों का मूवमेंट देखने को मिला.

सड़क पार करते दिखे चार हाथी

कल्याणपुर–खड़गवां मुख्य मार्ग पर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब चार दंतैल हाथी सड़क पार करते नजर आए. हाथियों के अचानक सड़क पर आने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. वाहन चालकों ने सावधानी बरतते हुए अपनी गाड़ियां रोक दीं और हाथियों के सुरक्षित निकलने का इंतजार किया.

सड़क पार करते दिखे हाथी (ETV Bharat Chhattisgarh)
हालांकि इस दौरान कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए हाथियों के बेहद करीब पहुंच गए और सेल्फी लेने के साथ वीडियो बनाते नजर आए. यह लापरवाही किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती थी, क्योंकि जंगली हाथी कभी भी आक्रामक हो सकते हैं.

हाथियों के गुजरने की जानकारी के बाद पहुंचा वन विभाग

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई. वन अमले ने लोगों को दूर रहने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की समझाइश दी. काफी मशक्कत के बाद हाथियों का दल सुरक्षित रूप से सड़क पार कर जंगल की ओर बढ़ गया.

SURAJPUR ELEPHANTS
सड़क पर हाथी को देखते लोग (ETV Bharat Chhattisgarh)

महुआ सीजन में हाथी हो जाते हैं आक्रामक

महुआ सीजन के दौरान हाथियों की गतिविधि बढ़ना आम बात है, ऐसे में वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जंगली जानवरों से दूरी बनाकर रखना ही सबसे सुरक्षित उपाय है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

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