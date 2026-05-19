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मध्यप्रदेश की सीमा से चार हाथियों का दल पहुंचा मरवाही

जानकारी के अनुसार चार हाथियों का दल मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले से गुजरनाला पार करते हुए मरवाही वन परिक्षेत्र के सिवनी परिक्षेत्र अंतर्गत दैईगवा गांव के छुलहनी जंगल में पहुंचा. जंगल में कुछ समय रुकने के बाद हाथियों का दल सिवनी गांव होते हुए पथर्री गांव की दिशा में आगे बढ़ गया. हाथियों की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के गांवों में लोगों को सावधान करने का अभियान शुरू किया गया.

गौरेला पेंड्रा मरवाही: मरवाही वन क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों की दस्तक ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. मध्यप्रदेश की सीमा से पहुंचे चार हाथियों के दल ने इलाके में हलचल पैदा कर दी है. हाथियों की लगातार गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है और प्रभावित गांवों में निगरानी बढ़ा दी गई है. ग्रामीणों को सतर्क रहने के साथ सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है.

मरवाही में हाथियों का दल (ETV Bharat Chhattisgarh)

हाथियों ने खड़ी फसल को पहुंचाया नुकसान

हाथियों की आवाजाही के कारण किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा है. ग्रामीणों के अनुसार हाथियों ने कई खेतों में घुसकर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसान चिंतित हैं. वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग शुरू कर दी है और हाथियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.

हाथियों के पास न जाने की अपील

वन अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी स्थिति में हाथियों के करीब जाने की कोशिश न करें. अधिकारियों का कहना है कि हाथी सामान्यतः शांत रहते हैं, लेकिन छेड़छाड़ या शोर-शराबा होने पर आक्रामक हो सकते हैं. विशेष रूप से नशे की हालत में लोगों को हाथियों के आसपास नहीं जाने की चेतावनी दी गई है.

विभाग ने यह भी बताया कि कई ग्रामीण खेतों और जंगल के किनारे बने कच्चे मकानों में रह रहे हैं, जो हाथियों के मूवमेंट के दौरान खतरे से खाली नहीं है. ऐसे परिवारों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों या पक्के मकानों में रहने की सलाह दी जा रही है. ग्राम पंचायतों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग मांगा गया है ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो. वन विभाग ने ग्रामीणों से अफवाहों से दूर रहने, रात में अकेले बाहर नहीं निकलने तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल विभाग को सूचना देने की अपील की है.