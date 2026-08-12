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विश्व हाथी दिवस: हाथियों ने किया रैंप वॉक, एलीफेंट को केक काटता देख सूरीनाम की राजदूत रह गई स्तब्ध

जयपुर के आमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध हाथी गांव में वर्ल्ड एलीफेंट डे के अवसर पर अनोखा जश्न मनाया गया. हाथियों ने सज–धज कर रैंप वॉक किया. हाथी दिवस के मौके पर हाथियों ने ही केट काटा और अवसर को सेलिब्रेट किया. हाथियों के लिए विशेष बुफे लगाया गया, जिसमें केले, सेब, तरबूज, गन्ना, गुड, पपीता, हरा चारा समेत अन्य फ्रूट और खाद्य सामग्री परोसी गई. हाथियों की फ्रूट पार्टी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही. इस मौके पर पशु प्रेम, सेवा और संवेदना का अनूठा उदाहरण पेश किया गया.

जयपुर: हाथियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर जयपुर के विश्व प्रसिद्ध हाथी गांव में हाथियों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर विशेष आयोजन किया गया. इस दौरान सजे–धजे हाथियों ने रैंप वॉक कर सभी का ध्यान आकर्षित किया. हाथियों ने केक काटकर वर्ल्ड एलीफेंट डे सेलिब्रेट किया. साथ ही हाथियों के लिए फ्रूट पार्टी रखी गई, जिसमें हाथियों ने कतारबद्ध होकर फलों का स्वाद लिया. हाथियों के ये अनोखे करतब देख सूरीनाम देश की राजदूत स्तब्ध रह गई.

'जो देखा उसे अपने देश में बताउंगी': हाथी गांव विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि प्राचीन आभूषण और आकर्षक पोशाकों से हाथियों को सजाया गया. सजे-धजे हाथियों ने रैंप वॉक करके पर्यटकों का मन मोह लिया. अनोखे फैशन शो के दौरान काफी रोमांचक माहौल बन गया. देसी विदेशी सैलानी इस खूबसूरत और मनमोहक दृश्य के साक्षी बने. कार्यक्रम में शिरकत करने आई सूरीनाम देश की राजदूत हनीशा जयराम ने कहा कि हमने हमेशा सुना है कि हाथी ज्ञानी होते हैं, लेकिन आज देखने को भी मिला है. जो आज हमने देखा, वह अपने देश में भी बताने वाले हैं. यहां आने से पहले लोग कह रहे थे कि हाथी केक काटकर सेलिब्रेट करेंगे. एलीफेंट की फ्रूट पार्टी होगी. यहां आकर देखा तो, बहुत यूनिक कार्यक्रम देखने को मिला.

तिरंगे के साथ रैंप वॉक पर उतरा हाथी (ETV Bharat Jaipur)

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इसलिए बसाया था हाथी गांव: हाथियों को प्राकृतिक और प्रदूषण मुक्त माहौल देने के लिए जयपुर के आमेर में हाथी गांव बसाया गया था. हाथियों की पहली पसंद पेड़ और पानी के तालाब होते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए हाथी गांव में वन विभाग की ओर से सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए गए. हाथियों के नहाने और अठखेलियां करने के लिए तालाब भी तैयार किए गए. आमेर की हाथी सवारी विश्व प्रसिद्ध है. सुबह आमेर महल और फिर दिन में हाथी गांव में हाथी सवारी होती है. हाथी गांव में हाथियों की अठखेलियां देखकर पर्यटक भी रोमांचित हो जाते हैं.

हाथी ने काटा केट (ETV Bharat Jaipur)

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'देश का एकमात्र है हाथी गांव': हाथी गांव विकास समिति अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि वर्ष 2010 में देश का एकमात्र हाथी गांव आमेर के कुंडा में बसाया गया. हाथी गांव पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहता है. पर्यटक हाथी सफारी का आनंद लेने के लिए यहां पहुंचते हैं. हाथी गांव देश का एकमात्र हाथी गांव है जो कि हाथियों के लिए बसाया गया है. हाथी गांव करीब 100 एकड़ पर बसा हुआ है. यहां पर अभी करीब 75 हाथी रहते हैं. इसके अलावा एकमात्र नर हाथी है, जिसका नाम बाबू है. हाथियों के रहने के लिए थान बने हुए हैं. हाथियों के लिए अस्पताल भी है. हाथी गांव में हाथियों के लिए दो तालाब बनाए गए. तालाब में हाथी अठखेलिया करते हैं.