ETV Bharat / state

विश्व हाथी दिवस: हाथियों ने किया रैंप वॉक, एलीफेंट को केक काटता देख सूरीनाम की राजदूत रह गई स्तब्ध

फ्रूट पार्टी में हाथी कतारबद्ध होकर खड़े हुए और फिर एक साथ फलों का स्वा​द लिया.

Elephants tasting fruit at the fruit party
फ्रूट पार्टी में फल टेस्ट करते हाथी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2026 at 7:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: हाथियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर जयपुर के विश्व प्रसिद्ध हाथी गांव में हाथियों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर विशेष आयोजन किया गया. इस दौरान सजे–धजे हाथियों ने रैंप वॉक कर सभी का ध्यान आकर्षित किया. हाथियों ने केक काटकर वर्ल्ड एलीफेंट डे सेलिब्रेट किया. साथ ही हाथियों के लिए फ्रूट पार्टी रखी गई, जिसमें हाथियों ने कतारबद्ध होकर फलों का स्वाद लिया. हाथियों के ये अनोखे करतब देख सूरीनाम देश की राजदूत स्तब्ध रह गई.

जयपुर के आमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध हाथी गांव में वर्ल्ड एलीफेंट डे के अवसर पर अनोखा जश्न मनाया गया. हाथियों ने सज–धज कर रैंप वॉक किया. हाथी दिवस के मौके पर हाथियों ने ही केट काटा और अवसर को सेलिब्रेट किया. हाथियों के लिए विशेष बुफे लगाया गया, जिसमें केले, सेब, तरबूज, गन्ना, गुड, पपीता, हरा चारा समेत अन्य फ्रूट और खाद्य सामग्री परोसी गई. हाथियों की फ्रूट पार्टी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही. इस मौके पर पशु प्रेम, सेवा और संवेदना का अनूठा उदाहरण पेश किया गया.

सूरीनाम की राजदूत हाथियों से हुई प्रभावित, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: विश्व पर्यावरण दिवस: हाथियों ने सूंड से किया पौधारोपण, 60 से अधिक लगाए पौधे - हाथी गांव में पौधारोपण

Special buffet organized for elephants
हाथियों के लिए लगाया विशेष बुफे (ETV Bharat Jaipur)

'जो देखा उसे अपने देश में बताउंगी': हाथी गांव विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि प्राचीन आभूषण और आकर्षक पोशाकों से हाथियों को सजाया गया. सजे-धजे हाथियों ने रैंप वॉक करके पर्यटकों का मन मोह लिया. अनोखे फैशन शो के दौरान काफी रोमांचक माहौल बन गया. देसी विदेशी सैलानी इस खूबसूरत और मनमोहक दृश्य के साक्षी बने. कार्यक्रम में शिरकत करने आई सूरीनाम देश की राजदूत हनीशा जयराम ने कहा कि हमने हमेशा सुना है कि हाथी ज्ञानी होते हैं, लेकिन आज देखने को भी मिला है. जो आज हमने देखा, वह अपने देश में भी बताने वाले हैं. यहां आने से पहले लोग कह रहे थे कि हाथी केक काटकर सेलिब्रेट करेंगे. एलीफेंट की फ्रूट पार्टी होगी. यहां आकर देखा तो, बहुत यूनिक कार्यक्रम देखने को मिला.

Elephant walks the ramp carrying the Tricolour
तिरंगे के साथ रैंप वॉक पर उतरा हाथी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: नववर्ष पर सजे-धजे हाथियों ने आमेर किले पर सैलानियों का किया शाही स्वागत, गुलाबी नगरी पर्यटकों से गुलजार

Elephant walking the ramp on the red carpet
रेड कार्पेट पर रैंप वॉक करता हाथी (ETV Bharat Jaipur)

इसलिए बसाया था हाथी गांव: हाथियों को प्राकृतिक और प्रदूषण मुक्त माहौल देने के लिए जयपुर के आमेर में हाथी गांव बसाया गया था. हाथियों की पहली पसंद पेड़ और पानी के तालाब होते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए हाथी गांव में वन विभाग की ओर से सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए गए. हाथियों के नहाने और अठखेलियां करने के लिए तालाब भी तैयार किए गए. आमेर की हाथी सवारी विश्व प्रसिद्ध है. सुबह आमेर महल और फिर दिन में हाथी गांव में हाथी सवारी होती है. हाथी गांव में हाथियों की अठखेलियां देखकर पर्यटक भी रोमांचित हो जाते हैं.

elephant cut a cake
हाथी ने काटा केट (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: VIP ट्रीटमेंट: गर्मी ने बदला हाथियों का खानपान और दिनचर्या, दिन में तीन बार नहलाना, रेस्ट के साथ करवा रहे पेडीक्योर

Suriname's Ambassador caressing an elephant
हाथी को दुलारती सूरीनाम की राजदूत (ETV Bharat Jaipur)

'देश का एकमात्र है हाथी गांव': हाथी गांव विकास समिति अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि वर्ष 2010 में देश का एकमात्र हाथी गांव आमेर के कुंडा में बसाया गया. हाथी गांव पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहता है. पर्यटक हाथी सफारी का आनंद लेने के लिए यहां पहुंचते हैं. हाथी गांव देश का एकमात्र हाथी गांव है जो कि हाथियों के लिए बसाया गया है. हाथी गांव करीब 100 एकड़ पर बसा हुआ है. यहां पर अभी करीब 75 हाथी रहते हैं. इसके अलावा एकमात्र नर हाथी है, जिसका नाम बाबू है. हाथियों के रहने के लिए थान बने हुए हैं. हाथियों के लिए अस्पताल भी है. हाथी गांव में हाथियों के लिए दो तालाब बनाए गए. तालाब में हाथी अठखेलिया करते हैं.

TAGGED:

VILLAGE FOR ELEPHANTS IN JAIPUR
FRUIT PARTY OF ELEPHANTS IN JAIPUR
RAMP WALK OF ELEPHANTS IN JAIPUR
ELEPHANT CUT CAKE IN JAIPUR
WORLD ELEPHANT DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.